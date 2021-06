Imkerinnen schenken Prinz Charles eine Anti-Falten-Creme

Prinz Charles engagiert sich leidenschaftlich für die Umwelt. (mia/spot)

23.06.2021 15:21 Uhr

Bei dem Besuch eines Bildungszentrums für Landwirtschaft hat Prinz Charles ein ungewöhnliches Geschenk bekommen: eine Anti-Falten-Creme.

Prinz Charles (72) und Herzogin Camilla (73) haben an der Eröffnung eines Bildungszentrums für Landwirtschaft teilgenommen. Dabei trafen sie auch auf zwei Imkerinnen, die den Royals ihre Anti-Falten-Creme mit Honig anboten.

Die beiden Imkerinnen, ein Mutter-Tochter-Gespann, gaben die Creme zuerst an Prinz Charles, der sie an seine Frau weitergab. „Er sagte, er wird es probieren und mit seiner anderen Hälfte teilen und uns wissen lassen, ob es funktioniert“, erzählten sie später laut „Express“. Die Mutter scherzte auch, dass das Produkt wirklich gut wirke – sie sei in Wirklichkeit nämlich schon 150 Jahre alt.

Obwohl sie die Bienen unbedingt sehen wollten, durften Charles und Camilla keinen Blick auf die Insekten werfen. Die Imkerinnen warnten, dass sich die Tierchen an diesem Tag unberechenbar verhielten und stechen könnten. Daraufhin nahm Prinz Charles gleich mehr Abstand: Er wolle nicht gestochen werden, besonders nicht vor der Kamera.