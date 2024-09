Die Promis gratulieren „Immer an Wunder geglaubt“: Fiona Erdmann wird zum dritten Mal Mutter

Fiona Erdmann musste zwei Fehlgeburten verkraften. (jom/spot)

SpotOn News | 23.09.2024, 08:05 Uhr

Fiona Erdmann wird zum dritten Mal Mutter. Das verkündete die Ex-"GNTM"-Kandidatin bei Instagram. "Ich habe immer an Wunder geglaubt - und du bist mein nächstes", schrieb das Model zu einem Babybauch-Video.

Fiona Erdmann (36) hat mit einem Instagram-Video verkündet, dass sie erneut ein Kind erwartet. In dem Clip ist die Influencerin mit ihrem Partner Mohammed und den beiden Kindern zu sehen. Ihren Babybauch präsentiert sie in einem weißen Sommerkleid. "Ich habe immer an Wunder geglaubt – und du bist mein nächstes. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen", schrieb das Model zu dem Familienvideo, zu dem sie unter anderem die Hashtags "regenbogenbaby" und "baby2025" setzte.

Erdmann, die 2007 durch "Germany's next Topmodel" bekannt wurde, und ihr Partner haben bereits zwei Kinder, die 2020 und 2022 zur Welt kamen. Nachdem sie im Frühjahr 2021 eine Fehlgeburt erlitten hatte, erklärte sie im Januar 2024 bei Instagram: "Wir haben zum zweiten Mal ein Baby verloren und somit einen weiteren Engel im Himmel". Sie fügte hinzu: "Diese beiden Engel passen auf unsere Erdenkinder auf und bleiben unvergessen." Am Ende ihres Beitrags gab Erdmann zudem an: "Wir haben diese Situation akzeptiert und kommen damit klar. Ich bin mir ganz sicher, alles im Leben hat einen Sinn. Es sollte eben nicht sein. Das Schicksal entscheidet unseren Weg und deshalb bin ich ganz positiver Gedanken. Wir werden unser Glück erhalten und wir werden es dann bekommen, wenn das Universum sagt: Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Der Schmerz verblasst und es wird besser!"

"Genieße deine Kugelzeit"

Nach der Verkündung ihrer erneuten Schwangerschaft sammelten sich schnell zahlreiche Glückwünsche unter Erdmanns Instagram-Posting: Influencer-Kollegin Sarah Harrison (33) schickte zahlreiche Herzen und schrieb dazu: "Ich freue mich so doll für euch." Auch Schauspielerin Sila Sahin-Radlinger (38) erklärte: "Freue mich sehr für dich." Schauspielkollegin Tanja Szewczenko (47) schrieb: "Herzlichen Glückwunsch! Wie wundervoll. Geahnt, aber nicht gefragt. Ich freue mich so sehr für euch! Genieße deine Kugelzeit."