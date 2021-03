Immer schlanker: Rebel Wilson zeigt sich in Topform

09.03.2021 12:30 Uhr

Seit Monaten begeistert Rebel Wilson ihre Fans mit ihrer Body-Transformation. Nun scheint die Schauspielerin noch mal ein paar Kilos verloren zu haben, denn in ihrem neusten Instagram-Beitrag wirkt Rebel so schlank wie nie zuvor!

Rebel Wilson (41) ist verdammt stolz auf ihren neuen Body. Zurecht, denn immerhin hat die „Pitch Perfect“-Darstellerin in den letzten 12 Monaten ordentlich abgespeckt und ein neues Leben begonnen. Inzwischen fühlt sich die Australierin pudelwohl in ihrem Körper. Kein Wunder, dass das auch jeder sehen soll. Auf ihrem Instagram-Kanal präsentiert sie sich immer wieder selbstbewusst in schicken Kleidern oder hautengen Sport-Outfits. So auch in ihrem neusten Posting.

Rebel Wilson so schlank wie nie zuvor

Auf Instagram teilt sie nun einen Schnappschuss, der sie in einem feuerroten Jumpsuit zeigt und dabei fällt auf: Rebel wirkt schlanker als je zuvor! Das Foto scheint leicht von unten geschossen worden zu sein, das verlängert die Beine der Schauspielerin optisch und auch der Taillengürtel zaubert eine superschmale Silhouette. Alles nur eine Frage der Perspektive oder hat Rebel tatsächlich noch ein paar Kilos purzeln lassen?

So reagieren die Fans auf Rebel Wilsons Mega-Figur

Die Fans sind jedenfalls begeistert von Rebels neuem Look und überhäufen die Schauspielerin mit Komplimenten. Neben zahlreichen Flammen- und Herz-Emojis finden sich unter dem Post auch etliche Kommentare wie: „Du siehst so fantastisch aus!“, „Rot ist sowas von deine Farbe!“ oder „Wow! Was hast du bitte für einen krassen Job gemacht? Du siehst einfach bezaubernd aus!“

Bei Rebel Wilson purzeln die Kilos

Die Kommentare kommen nicht von ungefähr, schließlich hat Rebel im letzten Jahr wirklich hart an sich gearbeitet. „Fat Amy“, wie eine ihrer Filmrollen heißt, war gestern, denn inzwischen hat die australische Schauspielerin knapp 30 Kilo abgenommen! Grund für die Veränderung war ihr körperliches und seelisches Wohlbefinden. Statt Frustessen und Süßigkeiten setzt sie nun auf eine ausgewogene Ernährung und viel Bewegung und das steht ihr!

Galerie

Rebel Wilsons neuer Lieblingslook

In dem roten Overall präsentiert sich die Schauspielerin übrigens nicht zum ersten Mal. Bereits Anfang Februar zeigte sie sich ihren Fans in dem Jumpsuit. Scheint ganz so, als wäre der auffällige Einteiler Rebels neuer Favorit im Kleiderschrank. Kein Wunder: Der feuerrote Look steht ihr schließlich auch ausgezeichnet, unterstreicht ihren Kiloverlust und zeigt, wie wohl sich die 41-Jährige in ihrer neuen Figur fühlt und das kann sich definitiv sehen lassen. (AB)