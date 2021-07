„Immer wieder sonntags“: Stefan Mross singt Flut-Song und erntet Kritik

Glomex

21.07.2021 05:00 Uhr

"Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross erfreut normalerweise mit viel Schlager und guter Laune. Doch in der Show am Sonntag sang er einen Song für die Betroffenen des Unwetters - und das Lied mit dem Titel "Hand in Hand" kam nicht bei allen gut an.

