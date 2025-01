"Einzigartig, wie unsere Geschichte" 60-jähriges Jubiläum: Flughafen Hannover wird „Hub of the Scorpions“ 2025 ist das große Jubiläumsjahr der Scorpions. Der Flughafen Hannover verwandelt sich aus diesem Anlass zum „Hub of the Scorpions“. Ein Projekt, das laut Sänger Klause Meine gut zur Band passt.