Premiere am 29. Februar im Ersten „In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte“: Vier Neue treten an

Ausbilder Ben Ahlbeck (Philipp Danne, M.) mit seinen vier neuen Schützlingen (v.l.n.r.): Sofia Galura (Olivia Papoli-Barawati), Oliver "Olli" Probst (Arne Kertész), Tamar Hummel (Linda Kummer) und Ivo Maric (Jakob D'Aprile) (jök/spot)

SpotOn News | 23.02.2024, 12:00 Uhr

Ab dem 29. Februar müssen sie sich beweisen: Vier neue Nachwuchsärzte starten in ihr Praktisches Jahr am Johannes-Thal-Klinikum. Es geht um das Vertrauen ihrer etablierten Ärzte-Kollegen - und das der Fans der beliebten ARD-Vorabendserie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte".

Diese vier feiern am 29. Februar gleich in mehrfacher Hinsicht Premiere: Mit Tamar Hummel (Linda Kummer, 24), Oliver "Olli" Probst (Arne Kertész, 27), Ivo Maric (Jakob D'Aprile, 28) und Sofia Galura (Olivia Papoli-Barawati, 28) treten zum ersten Mal vier Medizinstudierende ihren Dienst bei "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte" an. Die vier Neulinge absolvieren am Johannes-Thal-Klinikum ihr Praktisches Jahr (PJ). Dabei kämpfen sie nicht nur um ihren Platz innerhalb des Ärzteteams um Prof. Dr. Karin Patzelt (Marijam Agischewa, 65). Sie bewerben sich auch um die Gunst der Zuschauerinnen und Zuschauer, denen sie zum ersten Mal am 29. Februar um 18:50 Uhr im Ersten begegnen.

Neuland für die vier PJler

Sie befinden sich im letzten Abschnitt ihres Medizinstudiums – und betreten doch Neuland. Für die vier Nachwuchsärzte ist der Start auf Station mit ebenso vielen Hoffnungen wie Herausforderungen verbunden. Wie werden sie von ihren Kolleginnen und Kollegen aufgenommen? Wie gehen sie mit den internen Hierarchien und mit ihrer ärztlichen Verantwortung um? Ivo scheint mit seinem Selbstbewusstsein punkten zu können. Aber wie sieht es hinter der Fassade aus? Olli hingegen wirkt unsicher. Wird er seine Rolle im neuen Umfeld finden? Sofia und Tamar sind ehrgeizige und starke Persönlichkeiten. Beide kennen sich aus dem Studium. Flammt ihre alte Rivalität wieder auf oder funktionieren sie im Notfall als Team? Antworten auf diese Fragen gibt es immer donnerstags, um 18:50 Uhr, bei "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte".