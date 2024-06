Philipp Lahm hat sichtlich Freude an der Stimmung, die die Heim-EM innerhalb von wenigen Tagen bereits auslösen konnte. Der Turnierdirektor ließ sich das Spiel Frankreich gegen Österreich nicht entgehen und verfolgte die Partie im Stadion mit bekannten Fußballpersönlichkeiten.

Philipp Lahm (40), EM-Turnierdirektor und Weltmeister von 2014, nahm am Montagabend (17. Juni) im Düsseldorfer Stadion Platz, um Frankreichs 1:0-Sieg gegen Österreich vor Ort zu verfolgen. Und das tat er in "bester Gesellschaft", wie der Ex-Profi bei X verkündete.

Gemeinsam mit der EM-Botschafterin und zweimaligen Europameisterin Celia Sasic (35), Frankreichs Welt- und Europameister Christian Karembeu (53), Portugals Ex-Star und 127-maligem Nationalspieler Luís Figo (51) und Spaniens Weltmeister, Doppel- Europameister und aktuellem Leverkusen-Trainer Xabi Alonso (42) sah er das Auftaktspiel der beiden Mannschaften.

Das Treffen der großen Fußballnamen wurde mit einem Selfie festgehalten. Dazu schrieb Lahm: "Tag 4 – #AUTFRA in bester Gesellschaft! Es ist wunderbar, wie Fans aus Europa und der ganzen Welt Deutschland innerhalb weniger Tage in ein großes Festival verwandelt haben."

— Philipp Lahm (@philipplahm) June 17, 2024