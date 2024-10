Zu Zeiten des "Brat Packs" In den 80ern: Rob Lowe hatte „kurze“ Romanze mit Demi Moore

Rob Lowe und Demi Moore spielten 1985 gemeinsam in "St. Elmo's Fire". (eyn/spot)

SpotOn News | 24.10.2024, 11:21 Uhr

Rob Lowe und Demi Moore gehörten in den 80er-Jahren zum sogenannten "Brat Pack", den beliebtesten Schauspielstars. Doch nicht nur beruflich standen sich die beiden offenbar nahe, wie Lowe jetzt verraten hat.

Rob Lowe (60) hat im Gespräch mit Kelly Ripa (54) aus dem Nähkästchen geplaudert und eine Romanze mit Demi Moore (61) verraten. "Demi und ich hatten kurz etwas", erzählte der Schauspieler im Podcast "Let's Talk Off Camera". "Ich erzähle keine Märchen aus der Schule – wir hatten eine kurze Affäre", so Lowe weiter.

Video News

Lowe und Moore spielten 1985 unter anderem Seite an Seite im Film "St. Elmo's Fire". Sie gehörten in den 1980er-Jahren zum sogenannten "Brat Pack" – einer Gruppe von jungen Schauspielern, die häufig gemeinsam in Cliquen-Filmen auftraten und auch privat als Partygruppe bekannt waren. Für Rob Lowe kam seine Romanze mit Moore deshalb auch nicht verwunderlich. "Wann immer man junge Männer und Frauen um die 20 zusammenbringt, sind Affären vorprogrammiert", betonte er.

Verlobung mit anderem "Brat Pack"-Star

Die Verbindung mit Demi Moore sei nicht von langer Dauer gewesen, erzählte Rob Lowe. Sie war 1985 kurzzeitig mit Emilio Estevez (62) verlobt, ebenfalls Teil des "Brat Packs", bevor sie 1987 Action-Star Bruce Willis (69) heiratete. Die beiden hätten es aber geschafft, eine enge Freundschaft zu pflegen, weswegen Lowe sogar Gast auf dieser Hochzeit gewesen sei.

Rob Lowe selbst fand sein Glück schließlich in Person der Maskenbildnerin Sheryl Berkoff (63), mit der er seit mittlerweile 33 Jahren verheiratet ist. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne.