In der Wanne mit Peer Kusmagk, Janni und den Kindern

In den vergangenen Tagen stieg Peer Kusmagk (44) des öfteren gemeinsam mit seiner Frau Janni Hönscheid (29) in die Badewanne. Doch anstatt sich in trauter Zweisamkeit im Wasser zu entspannen, nahm das Paar dabei gleich die beiden Kinder mit. Die süßen Fotos davon postete die Surferin nun auf ihrem Instagram-Account.

Während der Vorweihnachtszeit kann man es sich auch mal gemütlich machen. „Den zweiten Advent haben wir einfach mal Zuhause auf der Couch verbracht, mit Kamin und Weihnachtsmusik. Anschließend waren wir noch in unserer geliebten Badewanne“, schrieb die 29-Jährige deswegen zu ihrem neusten Post.

Quelle: instagram.com

Janni kennt sich mit Wasser aus

Mit Wasser kennt sich die Blondine jedenfalls bestens aus. Schließlich wurde die Partnerin des Schauspielers auf Sylt geboren. Zudem ist sie eine erfolgreiche Surferin, die 2013 sogar die deutsche Meisterschaft im Wellenreiten gewann. Das ist wahrscheinlich wohl auch ein Grund, weswegen der zweijährige Sohn der Familie den rauschenden Namen Emil-Ocean trägt.

Mit dabei war natürlich auch die vier Monate alte Tochter, deren Namen nicht weniger klangvoll ist. Etwas unsicher grinst die kleine Joko in den Armen ihrer Mutter.

Quelle: instagram.com

Wer hat die Fotos gemacht?

Den Followern stellte sich beim Anblick der süßen Schnappschüsse allerdings die berechtigte Frage, wer der Fotograf der doch so intimen Aufnahmen ist. Janni lüftete dieses Geheimnis in den Kommentaren zu dem Post und hat dabei verraten, dass es sich um eine Fotografin für Familienporträts handelte. Wäre das auch geklärt.