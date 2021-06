In dieser Autobahnbrücke entdeckte die Polizei eine illegale Party

Die Partylocation von außen.

07.06.2021 17:46 Uhr

In der Nacht auf Sonntag fand an der im Schlingenbachtal gelegenen A4-Brücke in Overath-Vilkerath eine illegale Party statt, deren Ausmaß jegliche Vorstellungskraft sprengt.

Eine große Anzahl von Menschen versammelte sich – offenbar unbemerkt von der Öffentlichkeit – zum Feiern im Hohlkörper der Autobahnbrücke. Wie viele Personen im Inneren der Brücke gefeiert haben, lässt sich nicht verifizieren, die Polizei geht von über 100 Teilnehmern aus.

Auffällige Fußgänger

Polizeibeamte stellten gegen 8.00 Uhr mehrere Jugendliche bzw. junge Erwachsene fest, die fußläufig in Richtung Overath unterwegs waren. Als die Polizisten der Fährte von Müll und Bierflaschen folgten, trafen sie unterhalb der A4-Brücke auf zwei Personen, die augenscheinlich ihre Schlüssel suchten.

Während die Beamten die Personen kontrollierten, hörten sie Musik aus dem Hohlraum der Brücke und stellten fest, dass die Tür zum Brückeninneren unverschlossen war.

Müll, Konfetti, Bierflaschen

Der komplette Schließmechanismus lag ausgebaut neben der Tür. Auf der gegenüberliegenden Brückenseite nahmen die Beamten indes Menschen wahr, die aus dem etwa 500 Meter langen Hohlkörper kletterten. Die Polizisten forderten aufgrund der Größe der Örtlichkeit Verstärkung an und konnten im Zuge dessen im sich angrenzenden Wald hinter der Brücke eine Gruppe von 12 Personen kontrollieren, die unter anderem aus Köln, Düsseldorf, Duisburg und Offenbach angereist waren. Gemeinsam mit den Einsatzkräften der Polizei Köln wurde parallel dazu der Hohlraum durchsucht; hier wurden zwar keine Personen mehr angetroffen, jedoch große Mengen an Müll, unter anderem Konfetti und Bierflaschen, festgestellt.

Nicht der einzige Vorfall in der Gegend

Die Polizei fertigte eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch sowie mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung.

Vermutlich haben sich die Partyteilnehmer über die sozialen Netzwerke ausgetauscht und verabredet. Bereits vergangenes Wochenende fand in Overath unterhalb einer Autobahnbrücke eine illegale Party statt. Vor dem Tunnel der A4 umringt von Bauzaunelementen tummelten sich schätzungsweise über 30 Personen. Ein Großteil der Partyteilnehmer flüchtete sofort; sieben Personen konnten jedoch gestellt werden.(mw)