Royales Vorbild In Südafrika: Prinz William trägt Krawatte aus Plastik

Als Gründer des "Earthshot Prize" befindet sich Prinz William aktuell in Südafrika und setzt dort auch mit Accessoires Zeichen. (dam/spot)

SpotOn News | 06.11.2024, 11:42 Uhr

Im Rahmen der diesjährigen Verleihung des "Earthshot Prize" befindet sich Prinz William aktuell in Südafrika - dort setzt er mit einem besonderen Kleidungsstück ein Statement.

Prinz William (42) kann selbst mit einer Krawatte ein Statement setzen. Im Rahmen der diesjährigen Verleihung des "Earthshot Prize" ist der Royal aktuell in Südafrika. Wie unter anderem die britische "Daily Mail" berichtet, überraschte William vor Ort bei einer Rede mit einem besonderen Kleidungsstück: Der Prinz von Wales trug eine gepunktete Krawatte, die dem Bericht zufolge aus recycelten Plastikflaschen hergestellt wird und umgerechnet rund 50 Euro kostet. Der Schlips stammt aus einer Kollaboration des Unternehmens Wilmok mit der Firma Circ, die im vergangenen Jahr zu den Earthshot-Finalisten gehörte.

Nicht nur die Krawatte ist ein Hingucker

Prinz William ist alleine nach Südafrika gereist, ein weiteres Accessoire des britischen Thronfolgers beweist aber: Seine Liebsten hat er dennoch bei sich. Der 42-Jährige trägt bei seinen offiziellen Auftritten ein Freundschaftsarmbändchen mit dem Schriftzug "Papa" am Handgelenk. Laut britischen Medienberichten hat es seine Tochter Prinzessin Charlotte (9) selbst gemacht.

Die Umwelt liegt ihm am Herzen

Prinz William hat am heutigen 6. November einen weiteren großen Auftritt, er wird in Kapstadt die Gewinner des "Eartshot Prize" verkünden. Seit 2021 unterstützt er damit Projekte, die sich für die Umwelt einsetzen. Für ihn sei der "Earthshot Prize" nicht nur eine Auszeichnung, sagte der Royal im Vorfeld: "Zusammenarbeit ist der Schlüssel. Wenn man Menschen in einen großen Schmelzpunkt bringt, werden die Funken fliegen."

Der Preis wird in Kapstadt zum vierten Mal verliehen. Und obwohl Williams Frau Prinzessin Kate (42) und ihre drei gemeinsamen Kinder nicht an seiner Seite sein werden, darf sich der zukünftige Thronfolger über andere prominente Unterstützung freuen: Neben der Schauspielerin Nina Dobrev (35) und dem Model Winnie Harlow (30) wird auch Heidi Klum (51) anwesend sein.