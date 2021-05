„Indiana Jones 5“: Mads Mikkelsen ganz begeistert vom Drehbuch

06.05.2021 20:15 Uhr

Mads Mikkelsen hat das Drehbuch zu "Indiana Jones 5" als "alles, was ich mir gewünscht habe" bezeichnet.

Der 55-jährige Schauspieler wird im neuesten Film des Action-Franchise in einer nicht näher genannten Rolle zu sehen sein und war voll des Lobes über das Drehbuch.

Für Mads Mikkelsen eine große Ehre

Er nutzte auch die Gelegenheit, sich Steven Spielbergs ersten Film der Reihe, „Jäger des verlorenen Schatzes“, noch einmal anzusehen. Auf die Frage, wie er auf den Einstieg in das ‚Indiana Jones‘-Franchise reagiert, sagte Mads Mikkelsen gegenüber „Collider“: „Ich bin sehr, sehr aufgeregt darüber … Ich habe mir ‚Jäger des verlorenen Schatzes‘ neulich noch einmal angeschaut, es ist so gut gemacht und so charmant, und es ist so eine tolle Geschichte. Also ja, es ist eine große Ehre, Teil dieser Serie zu sein, mit der ich aufgewachsen bin… Ich bin in der glücklichen Lage, dass sie mich das Drehbuch vorher lesen ließen. Und ja, es war alles, was ich mir gewünscht habe, also war das einfach großartig.“

Der „Der Rausch“-Star wird an der Seite von Harrison Ford – der seine Rolle als der titelgebende waghalsige Archäologe zum fünften Mal wieder aufnimmt – und „Fleabag“-Star Phoebe Waller-Bridge in dem neuen Streifen spielen, bei dem James Mangold die Nachfolge von Spielberg hinter der Kamera antritt. (Bang/KT)