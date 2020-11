28.11.2020 19:30 Uhr

Influencer A-Z: Wer ist eigentlich Ana Johnson?

Sie gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Gesichtern der Influencer-Welt: Ana Johnson. Ganze 1,1 Millionen Fans folgen der Beauty allein auf Instagram.

Fast rund um die Uhr versorgt Ana Johnson (27) ihre Follower mit kreativen Bildern, authentischen Storys, aufwendigen YouTube-Videos und spannenden Podcasts. Dieses Komplettpaket scheint sehr gut anzukommen, denn allein auf Instagram folgen der Influencerin ganze 1,1 Millionen Menschen.

Wer ist Ana Johnson?

Ana, bürgerlich Anna Abels, ist eigentlich ausgebildete Erzieherin und studierte Sozialpädagogin, fing aber schon während ihres Studiums an, Fotos auf Instagram zu veröffentlichen. Bekannter wurde sie, als sie begann ihren Alltag für die, auf YouTube veröffentlichte, Daily Soap „Daily CGN“ mitzufilmen. Nebenbei baute sie auch ihren eigenen YouTube-Kanal auf und startete auf Instagram durch. Inzwischen nimmt sie ihre Follower dort mit durch ihren Alltag, rundum Ehe, Hausbau und das Influencer-Dasein.

Sie ist ein kreativer Kopf

Vor allem mit ihrem einzigartigen Content kann die 27-Jährige von sich überzeugen, denn Ana ist ein richtig kreativer Kopf und immer für einen Lacher zu haben. Anstatt wie bei viele anderen Influencern, die nur Schnappschüsse von ihren Outfits posten, gibt es bei der Beauty mehr zu bestaunen. Hinter fast jedem ihrer Bilder steckt eine außergewöhnliche Idee und ein aufwendiger Umsetzungsprozess. Denn laut Ana gestaltet sich das Ganze auch nicht immer ganz so einfach. Manchmal dauert es eine Weile, bis ihre Ideen so umgesetzt werden können, wie sie es sich vorstellt. Aber wer schon mal auf ihrem Profil war sieht, dass sich ihre Leidenschaft und ihr Engagement auf jeden Fall lohnen.

Ehemann Tim ist immer an ihrer Seite

Dabei immer an ihrer Seite ist ihr Ehemann Tim Abels. Der Foto- und Videograf ist nicht nur hinter der Kamera für Ana da, sondern steht ihr auch in der aufregenden Social-Media-Welt zur Seite. Er hilft bei Foto-Shootings, dreht und schneidet ihre YouTube-Videos und hilft bei allem, was die hübsche Kölnerin sich sonst noch in den Kopf setzt. Seit 2019 sind die beiden sogar bei dem gemeinsamen Podcast „Die Johnsons“ zu hören, in dem man vor allem private Einblicke in die Welt und das Leben des Ehepaars bekommt.

Der Traum vom eigenen Haus

Im letzten Jahr ist für die beiden auch ein weiterer Traum Realität geworden. Erst vor kurzem sind Ana und Tim in ihr erstes selbstgebautes Haus gezogen. Natürlich haben sie ihre Follower auch bei diesem Projekt mitgenommen. Vor allem auf Anas YouTube-Kanal kann man den kompletten Bau des Hauses mitverfolgen. Und was soll man sagen: Es ist ein richtiges Traumhaus! Meterhohe Decken, ein eigener Kino- und Fitnessraum und sogar ein Wellnessraum mit eigener Sauna. Da kann sich die Deko-Queen so richtig austoben.

„Inspire Youself!“

Ana hat nämlich sogar eine eigene Home-Kollektion im Herbst- und Weihnachts-Look, gemeinsam mit Etsy auf den Markt gebracht. Doch das sind nicht die einzigen Produkte, die man von der 27-Jährigen erwerben kann. Neben Taschen, Rucksäcken und Schmuck hat Ana sogar bereits ein eigenes Buch geschrieben. „Inspire Yourself!“ dient, wie der Name schon sagt, als Inspiration. Man findet Rezepte, Bastel-Ideen und vieles mehr zum Nachmachen.

(AK)