22.11.2020 14:00 Uhr

Influencer A-Z: Wer ist eigentlich Carmushka?

Carmushka ist wohl eine der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Influencerinnen. Der hübschen 27-Jährigen folgen schon 1.000.000 Menschen auf Instagram. Für viele junge Frauen ist sie ein Vorbild.

Täglich versorgt Carmushka, gebürtig Carmen Kroll (27), ihre 1.000.000 Fans mit privaten Einblicken aus ihrem Leben. Ob süße Babybilder ihrer neugeborenen Tochter oder Schnappschüsse von sich und ihrem Ehemann Niclas, die Beauty verzaubert ihre Fans täglich mit neuem Instagram-Content.

Wer steckt hinter Carmushka?

Carmushka ist studierte Germanistin, Influencerin, Bloggerin und Inhaberin ihres eigenen Modelabels. Seit einigen Monaten ist sie auch frischgebackene Mutter. Ihre kleine Tochter Mathilda, die mit ihrem Mann Niclas Julien hat, ist schon über vier Monate auf der Welt. Gemeinsam lebt die kleine Familie in Köln. Seitdem hat sich das Leben der Influencerin komplett geändert, statt mit dem normalen Beauty Content, begeistert Carmen ihre Fans nun mit Eindrücken aus ihrem Alltag als Mami.

Carmen hat ihr eigenes Modelabel

Die 27-Jährige ist eine richtige Workaholic-Powerfrau, denn neben ihrem Vollzeit-Job als Mama, Bloggerin und Influencerin betreibt Carmen seit zwei Jahren gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Julia Zwingenberg ihr eigenes Modelabel „Oh April“. Auf der Webseite der Unternehmerin schreiben sie: „Seit 2018 steht OH APRIL für lässigen femininen Chic mit Wohlfühlfaktor. Die Gründerinnen Carmen Kroll und Julia Zwingenberg kreieren mit ihrem Team lebensbejahende Must-Haves, die jede Frau in jeglicher Lebenslage stylen kann. Mit OH APRIL erschaffen Julia und Carmen Essential-Pieces für unangestrengte Powerfrauen.“

Ihr Label ist schon ganz groß

Innerhalb von zwei Jahren hat es Carmen geschafft, ihre Marke in Deutschland ganz groß raus zu bringen. Vor einigen Monaten wurde „Oh April“ in ausgewählten Filialen der Kaufhauskette „Peek & Cloppenburg“ verkauft. Innerhalb weniger Tage waren ihre Teile aus den Pop-Up-Stores sofort ausverkauft. Die Fans überrannten ihren Store förmlich und verliebten sich sofort in die lässigen Teile ihrer Kollektion. Für Carmen könnte es derzeit nicht besser laufen.

Kommt schon bald Mode für Schwangere?

Für Carmen ist das alles noch noch nicht genug. Neben „Oh April“ plant sie schon ihr nächstes großes Projekt. „Mamushka The New Motherhood“, ist der Name ihres vielleicht zweiten Modelabels. Auf Instagram können ihre Fans nur gespannt sein, was genau es damit auf sich hat. Der Name klingt aber sehr nach Mama, Babybauch und Mode für Schwangere und Jung-Mütter. Auf dem Instagram-Profil von „Mamushka“ gibt die 27-Jährige kleine Einblicke in Shootings für ihre kommende Webseite. „Coming Soon“ steht unter ihrer Beschreibung des neuen Accounts, wir können also nur gespannt sein, was uns dieses Mal erwartet.

Nachhaltigkeit ist Carmushka wichtig

Eines liegt Carmen besonders am Herzen, wenn es um ihr Modelabel geht: Nachhaltigkeit. Ihre Kleidung wird ausschließlich in Portugal produziert, dadurch sind die Lieferwege nach Köln sehr kurz. Als Materialien verwendet die 27-Jährige vegane Seide und recyceltes Polyester. Qualität ist für die Unternehmerin sehr wichtig, sie möchte, dass ihre Kundinnen lange was von ihrem erworbenen Kleidungsstück haben.

Als Schönheitskönigin hatte sie leider kein Glück

Bevor Carmushka als Influencerin Erfolg hatte, hat sie ihr Glück als Schönheitskönigin versucht. Ja richtig gehört, Carmen war immerhin schon Miss Düsseldorf und Miss NRW, doch als sie 2015 bei der Miss Germany-Wahl im Europapark Rust antrat, ging die hübsche Bloggerin leider leer aus. Damals wurde Olga Hoffmann aus Münster zur Siegerin gekürt. Die damals noch 23-Jährige musste sich in Abendkleid und in Bademoden präsentieren, danach schied die Influencerin leider aus. Für Carmen kein Grund zur Traurigkeit, denn danach ging es steil bergauf für die gebürtige Düsseldorferin. Und heute dürfte ihr der Titel Influencerin lieber sein, als der der Schönheitskönigin…

Carmushka ist gefragter denn je

Die erfolgreiche Influencerin gewinnt täglich neue Followern dazu. Vor einiger Zeit knackte sie die 1.000.000 Marke. Ihr Mann Niclas Julien hat bereits 154.000 Follower auf Instagram. Für viele junge Frauen leben die beiden das perfekte Leben. Carmen ist für sie zu einem richtigen Vorbild geworden, auch ein Grund, weshalb die 27-Jährige eine so große Fanbase hat. Sie ist eine Powerfrau durch und durch. Neben ihrem Unternehmen lebt sie das perfekte Familienleben mit Mann, Baby und ihren zwei Katzen. Wer wird da nicht neidisch? (TSK)