13.12.2020 19:47 Uhr

Influencer A-Z: Wer ist eigentlich Liz Kaeber?

Sie gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Influencern Deutschlands: Liz Kaeber. Fast eine Million Menschen folgen ihr auf Instagram.

Liz Kaeber nimmt ihre fast eine Millionen Fans täglich mit durch ihren Alltag. Ob Deko-Tipps, Outfit-Ideen oder Rezepte, die hübsche Blondine inspiriert ihre Follower in jeder Hinsicht.

Wer ist Liz Kaeber?

Liz Kaeber ist eigentlich ausgebildete Krankenschwester, erlangte aber bereits 2015 erste Bekanntheit. In der damaligen „Bachelor“-Staffel eroberte sie das Herz von Oliver Sanne und bekam von ihm die letzte Rose. Auch wenn die Beziehung der beiden nicht lange hielt, profitierte die gebürtige Brandenburgerin von der Teilnahme an der Kuppel-Show. Mit ihrer authentischen Art konnte sie die Zuschauer von sich überzeugen und baute sich so ein Reichweite auf ihrem Instagram-Kanal auf. Inzwischen folgen ihr dort 938 Tausend Fans.

Sie heiratete ihre Jugendliebe

Im Nachhinein ist Liz sicher froh, dass es mit dem damaligen „Bachelor“ nicht geklappt hat, denn drei Jahre später im Juni 2018 heiratete die 28-Jährige ihre Jugendliebe Nick Märker. Die zwei kennen sich bereits aus Grundschulzeiten und waren vor Liz‘ Teilnahme bei der Kuppel-Show bereits mehrere Jahre ein Paar. Obwohl sie glücklich verheiratet sind, hält Nick sich eher aus der Öffentlichkeit zurück. Nur selten schmücken Pärchen Bilder den Account der Influencerin.

Weltenbummlerin durch und durch

Ihre Flitterwochen verbrachten Liz und ihr Ehemann auf den Trauminseln der Malediven. Das ist allerdings noch lange nicht der einzige Ort den die Weltenbummlerin bereist hat. Auf ihrem Kanal nimmt sie ihre Fans immer wieder mit auf spannende Reisen an die schönsten Orte dieser Welt. Santorini, Kapstadt, Dubai, Hawaii, Los Angeles und Tulum sind nur einige ihrer Urlaubsziele.

Galerie

Sie bietet das Rundum-Paket

Fans bekommen auf Liz‘ Instagram-Kanal allerdings nicht nur Reise-Content zu sehen. Alles rund um Lifestyle, Beauty, Fashion und Food sind bei dem Social-Media-Star abgedeckt. Während auf ihrem Feed eher ästhetische und minimalistische Outfit-Posts zu sehen sind, nimmt sie einen in ihrer Story eher mit durch ihren bunten Alltag. Ob beim dekorieren ihres Hauses, beim kochen und schminken oder spielen mit ihrer kleinen Nichte Nia, Liz gibt ihren Followern sehr private Einblicke in ihr Leben.

Ihre Schwester in keine Unbekannte

Die Mama ihrer Nichte Nia, Liz Schwester der sie sehr nahe steht, ist allerdings auch keine unbekannte. Auch Christin Kaeber hat sich inzwischen eine nicht gerade kleine Reichweite auf Instagram aufgebaut und nahm bereits, wie ihre kleine Schwester, an einem TV-Format teil. Dort suchte die Polizeibeamtin allerdings nicht nach der großen Liebe, sondern kämpfte auf einer einsamen Insel ums überleben. Bei der Vox-Show „Survivor“ lebte sie für 39 Tage mit den anderen Teilnehmern ohne Dach über dem Kopf und trat in herausfordernden Spielen an.

Sarah Harrison ist eine sehr gute Freundin

Doch nicht nur Liz‘ Schwester ist in der Social-Media-Welt unterwegs, auch eine ihrer engsten Freundinnen kennt man ganz bestimmt! Es ist nämlich keine geringere als Sarah Harrison. Die beiden lernen sich damals bei „Der Bachelor“ kennen, denn auch Sarah war dort 2015 Teilnehmerin. Bis heute verbindet die beiden eine innige Freundschaft, die sie auch ab und zu mit ihren Fans auf Instagram teilen.

(AK)