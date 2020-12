19.12.2020 11:30 Uhr

Influencer A-Z: Wer sind eigentlich Marie Fe & Jake Snowden?

Traumhafte Sonnenuntergänge am Strand, Camper-Touren durch ganz Europa und vor allem ganz viel Liebe gehören zum Alltag von Marie und Jake. Fast eine Millionen Menschen folgen den Weltenbummlern auf ihrer Reise.

Von Bali über Portugal und Südafrika bis auf die Malediven: Die Reise-Influencer Marie Fe und Jake Snowden nehmen ihre Community auf eine Weltreise mit. Tagtäglich wachen sie an den schönsten Orten der Welt auf und teilen dieses Glück mit ihren fast eine Millionen Followern auf ihrem Instagram-Kanal „mariefeandjakesnow“.

Wer sind Marie und Jake?

Marie kommt eigentlich aus Deutschland, genauer gesagt aus Düsseldorf, wo sie damals auch ein duales Studium bei „Peek & Cloppenburg“ beginnt. Doch vor knapp fünf Jahren entschied sie sich, nach einer gescheiterten Beziehung und einer traumatischen Familientragödie, alles hinter sich zu lassen und mit einer Freundin nach Barcelona zu ziehen. Vor dem großen Umzug entscheiden sich die beiden Mädels aber noch dafür, eine gemeinsame Asien-Reise anzutreten.

Jake kommt vom anderem Ende der Welt: Australien. Ein Jahr lang machte er dort eine Ausbildung zum Tischler, die er dann allerdings abbrach, bevor er anfing Tourismus und Management zu studieren. Doch auch das war für den freiheitsliebenden Jake nicht das Richtige. Kurz bevor er auch mit Freunden auf Asien-Reise ging, unterschrieb er einen Vertrag bei einem Football-Verein.

Das Schicksal hat sie zusammengeführt

Wie es der Zufall – oder das Schicksal – so wollte, treffen sich die beiden auf ihren Reisen an einem Strand in Koh Tao, Thailand und verlieben sich auf den ersten Blick Hals über Kopf. Fünf gemeinsame Tage verbringen sie in Thailand, bis beide bereits geplante Flüge in verschiedene Länder antreten müssen. Für Marie und ihre Freundin ging es nach Vietnam und für Jakes Gruppe nach Kambodscha. Doch die Trennung der beiden Verliebten hält nicht lange an, denn Jake überredet seine Freunde, mit dem Bus nach Vietnam zu fahren, um Marie zu überraschen. Nachdem sie weitere Tage gemeinsam verbringen, merken sie, dass das Ganze mehr als nur ein Urlaubsflirt ist. Jake fliegt noch ein einziges Mal für eine Woche zurück in seine Heimat nach Australien, um seinen Vertrag bei dem Football-Verein rückgängig zu machen und Marie wirft ihre Barcelona-Pläne über Bord. Die beiden treffen sich auf Bali wieder und bereisen seitdem die ganze Welt.

So kam es zu ihrem Durchbruch

Zwei Monate nachdem sich Marie und Jake kennengelernt haben, kaufen die beiden sich eine richtige Kamera, um ihre Erlebnisse mit Freunden teilen zu können. Im Jahr 2017 schenken konzentrieren sich die beiden dann acht Monate am Stück voll und ganz auf ihre Leidenschaften Fotografie und Instagram. Mit Erfolg! Es kommt zum großen Durchbruch der Weltenbummler. Sie sammeln auf ihrem gemeinsamen Instagram-Account immer mehr Follower und begeistern heutzutage ganze 956 Tausend Fans mit ihren Reisen und ihrer Liebe.

Familienzuwachs für die Weltenbummler

Auch wenn Marie und Jake (und ihre Fans) das Reisen lieben, entscheiden die beiden Anfang des Jahres, sich an einen ihrer Lieblingsorte fester zu binden und Bali von dort an ihr Zuhause zu nennen. Die beiden haben sich damals nicht nur in die Indonesische Insel und ihre Einwohner verliebt, sondern auch in einen kleinen Vierbeiner. Ihr Familienzuwachs Leo wird damals von Freunden halb tot am Strand gefunden. Die herzensguten Weltenbummler können einfach nicht anders, als den süßen Welpen zu adoptieren und ihre Familie zu vergrößern.

Sie planen ihre Zukunft auf Bali

Inzwischen ist Bali für die beiden mehr als nur ein vorübergehendes Zuhause geworden. Jake und Marie wollen auf der Trauminsel im Indischen Ozean sesshaft werden. Vor wenigen Wochen verkünden sie ihren Fans, dass sie zur Zeit ihr eigenes Haus auf Bali bauen lassen und teilen mit ihren Followern erste Eindrücke von der Baustelle ihres zukünftigen Eigenheims. Aber Entwarnung! Auch wenn sie dort bald einen festen Wohnsitz haben, wird das Reisen, sobald die Corona-Pandemie vorbei ist, trotzdem fester Bestandteil ihres Lebens und ihres Kanals bleiben.

Ihre Hochzeit musste abgesagt werden

Die Corona-Krise hat jedoch nicht nur die Reisepläne der beiden sabotiert, auch ein anderes ganz besonderes Ereignis musst deswegen abgesagt werden: Ihre Hochzeit. Eigentlich sollten für diesen besonderen Tag nämlich alle Familienmitglieder aus Deutschland und Australien nach Bali reisen. Für Marie und Jake war die Absage natürlich eine große Enttäuschung, doch sobald sich alles wieder normalisiert hat, möchten die beiden ihren großen Tag umso schöner nachholen.

(AK)