06.01.2021 21:00 Uhr

Influencer international: Diese Australier solltest du kennen!

Nicht nur in Deutschland findest du inspirierende Influencer. Wir stellen vier Australier vor, die mindestens genau so beliebt sind!

Momfluencer, Fitness-Influencer und Co. findest du nicht nur in Deutschland. Auch ein Blick ans andere Ende der Welt lohnt sich! Diese vier australischen Social Media-Stars solltest du unbedingt auf Instagram auschecken.

Tammy Hembrow

Die Australierin Tammy Hembrow ist mit fast zwölf Millionen Followern wohl eine der erfolgreichsten Fitness-Influencer der ganzen Welt. Auf ihrem Instagram-Kanal teilt sie immer wieder kleine Workouts und Rezepte – und: Vor allem ihren Hammer Body präsentiert die 26-Jährige stolz. Mit ihrem Konzept ist sie so dick im Geschäft, dass sie inzwischen auch mehrere eigene Firmen für Sportkleidung, Workout-Programme und eine eigene Fitness-App hat.

Nicht nur businessmäßig läuft es für Tammy rund, auch im Familienleben hat die Influencerin schon einiges geschafft. So hat sie bereits zwei zuckersüße Kinder, die auch immer wieder auf ihrem Kanal zu sehen sind.

Shani Grimmond

Kashani Grimmond, besser bekannt als Shani teilt mit ihren 1,4 Millionen Abonnenten alles rund um Lifestyle, Beauty und Fashion. Vor allem auf ihrem YouTube-Kanal versorgt sie ihre Fans mit Make-up-Tipps und Styling-Tutorials. Ihre Instagram-Follower bekommen allerdings noch mehr Einblicke in den Alltag der 23-Jährigen. Von Beauty-OPs über ihren Fitness-Werdegang bis hin zu psychischen Problemen – Shani nimmt ihre Fans mit durch ihr Leben.

Neben ihrer Tätigkeit als Influencerin und YouTuberin hat die hübsche Australierin auch eine eigene Bademode-Linie namens „SylkSwim“, der auch schon über 85 Tausend Leute auf Instagram folgen.

Marie Fe und Jake Snowden

Na gut, zugegeben: Von dem Insta-Couple ist nur Jake Snowden Australier, aber dieses Power-Dou solltest du trotzdem nicht verpassen. Gemeinsam mit seiner deutschen Verlobten Marie Fe bereist er nämlich seit mehreren Jahren die Welt. Diese Abenteuer teilen die beiden Turteltauben mit ihren fast eine Millionen Instagram-Followern auf ihrem Kanal @mariefeandjakesnow. Ob wunderschöne Sonnenuntergänge an Traumstränden oder Camper-Touren durch ganz Europa – es gibt wohl nur wenige Orte, die die beiden noch nicht bereist haben.

Neben ihren unglaublich atemberaubenden Reisefotos, überzeugen Marie und Jake ihre Fans vor allem mit ihrer authentischen und positiven Art. Das beweisen sie mit ihrem „Do Good Monday“. Das heißt: Jeden Montag vollbringen die beiden eine gute Tat, wie zum Beispiel den Strand von Plastikmüll zu befreien.

Tara Whiteman

Wer auf Instagram lieber ästhetische Bilder statt Streetstyle-Fotos oder Fitness-Tipps sehen will, der ist bei dieser Australierin an der richtigen Adresse: Tara Whiteman (Insta: @taramilktea).

Auf dem Kanal der 26-Jährigen findet man aufeinander abgestimmte perfekt inszenierte Bilder, die einen in seinen Bann ziehen. Tara ist, was Bilder angeht, ein unglaublich kreativer Kopf und setzt einzigartige Ideen in die Tat um. Genau deshalb folgen der Halb-Singapurerin 1,4 Millionen Menschen auf ihrem Instagram-Kanal.

(AK)