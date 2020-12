12.12.2020 18:30 Uhr

Influencer-Tod Sammy B.: Die Sache mit dem Messer – wer lügt?

Der Tod des Fitness-Influencers Sammy B., der Mitte Augst in Amsterdam von der dortigen Polizei erschossen wurde, wirft noch immer Fragen auf. Angeblich hatten die Beamten so gehandelt, weil Sammy ein riesiges Messer gezückt haben soll.

Nun kommt aber raus: es soll sich lediglich um ein deutlich kleines Schnitzermesser gehandelt haben. Aus diesem Grund geht die Mutter des Erschossenen nochmals an die Presse und nennt den grausamen Tod ihres Sohnes gegenüber der „Bild“-Zeitung eine regelrechte „Hinrichtung“.

Sammy verschwand für zwei Tage

Der Anwalt der Familie, Richard Kover aus Amsterdam, wandte sich ebenfalls an die Öffentlichkeit und machte noch einmal klar: „Wir wissen, dass das Messer viel kleiner als 30 Zentimeter war. Tatsächlich handelte es sich um ein kleines Schnitzmesser!“

Doch was war eigentlich passiert am verhängnisvollen 13. August 2020? Eigentlich wollte der Instagram-Star seinen 23. Geburtstag in den Niederlanden feiern, doch plötzlich verschwand er unter mysteriösen Umständen. Die Familie konnte ihn nicht mehr erreichen und begann in Amsterdam nach ihm zu suchen. Offenbar wussten sie bereits, dass Sammy „verwirrt war und ärztliche Hilfe brauchte“.

Er lag schreiend auf dem Rücken

Zwei Tage später tauchte der junge Mann völlig desorientiert und verstört in einem Hinterhof auf. Die Polizei fand ihn dort nur mit Unterhose und T-Shirt bekleidet auf und schilderte später, Sammy habe ein langes, großes Messer bei sich gehabt. Als sie ihn mehrmals ansprachen und er nicht reagierte, soll ihn ein Beamter gemeinsam mit einem Hund zu Boden gebracht haben. Nachdem Sammy auf dem Rücken liegend laut schrie und brüllte, fielen plötzlich drei Schüsse – nur 250 Meter weiter stand Sammys Mutter Justine! Anwohner filmten die grausame Tat sogar, das Video kursierte später im Netz.

Frank Paauw, Amsterdamer Polizeichef, erklärte später, dass der Beamte, der schoss, angeblich aus Notwehr handelte. Sammy habe mit dem besagten, riesigen Messer um sich gestochen. Allerdings bleibt hier die Frage offen, ob er das überhaupt noch konnte, schließlich lag der Fitnessfanatiker da bereits auf dem Boden, über ihm ein Polizist und ein Hund.

Paauw hat seine ganz eigene Meinung zum Thema polizeiliches Verhalten: „Verwirrte Menschen töten mehr Menschen als Terroristen.“

Das Messer bekam er als Kind von seiner Mutter

Doch da Sammys Mutter nur wenige Meter entfernt stand, konnte sie ganz genau sehen, welches Messer ihr Sohn dabei hatte. Und auch Sammys Vater äußerte sich zu dem Fall und sagte der „Bild“-Zeitung: „Sie erkannte es sofort. Es war das kleine Schnitzmesser, das sie Sammy geschenkt hatte, als er elf oder zwölf Jahre alt war. Wie man damit eine Gruppe bewaffneter Polizisten in schusssicheren Westen so sehr einschüchtert, dass sie einen Menschen erschießen, begreife ich nicht.“

Mutter Justine erklärte: „Das Messer hat eine sieben Zentimeter lange Klinge und ist insgesamt etwa 15 Zentimeter lang. Ich habe es Sammy geschenkt, weil er als Kind so gern schnitzte – so wie viele Jungen in diesem Alter.“

Protestmarsch gegen Polizeigewalt

Inzwischen ist eine riesige Solidaritätswelle für die Familie losgebrochen. Der Instagram-Account des Fitness-Influencers ist weiterhin aktiv, über die Stories werden Neuigkeiten zum Fall veröffentlicht. Die Eltern mobilisierten vor einigen Monaten außerdem Sammys 170.000 Follower zu einem friedlichen Protestmarsch gegen Polizeigewalt mit anschließendem Gottesdienst im Wetzlarer Dom, zu Ehren von ihm.