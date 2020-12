02.12.2020 14:15 Uhr

Influencerin Alexis Sharkey tot am Straßenrand

Zuerst wurde sie von ihrer Familie als vermisst gemeldet. Dann kam die schreckliche Nachricht: Alex Sharkey ist tot.

Die Influencerin Alexis Sharkey wurde nur 26 Jahre alt. Die hübsche Amerikanerin hatte über 30.000 Follower auf Instagram und wollte die ganze Welt entdecken. Sie hatte noch ihr ganzes Leben vor sich.

Was ist passiert?

Alexis wurde von ihrem Mann zunächst als vermisst gemeldet, nachdem sie nicht zu einem geplanten Treffen mit ihren Freunden erschien. 24 Stunden nach ihrem Verschwinden wandte sich auch ihre Mutter Stacey Clark Robinault an die Öffentlichkeit: „Meine Tochter, Alexis Sharkey, wird vermisst! Niemand hat in den letzten vierundzwanzig Stunden von ihr gehört und die Polizei wurde eingeschaltet.“

Ein paar Tage später fand ein Müllmann Alexis‘ toten Körper nackt am Straßenrand. Sichtbare Hinweise auf äußerlich Verletzungen gab es nicht.

Ihre Familie ist am Boden zerstört

Die Mutter der Instagram-Schönheit erzählte gegen über dem Sender „CNN KPRC-TV“„, dass sie mit ihrer Tochter seit Thanksgiving nicht mehr gesprochen habe. Die beiden Frauen haben sich seit Weihnachten 2019 nicht mehr gesehen und freuten sich deshalb umso mehr auf das bevorstehende Weihnachtsfest.

Alexis war die älteste von drei Schwestern. Sie liebte es zu reisen und ihr größter Traum war es die Welt zu entdecken.

Sie hat gerade erst geheiratet

Die Influencerin wuchs bei ihrer Familie in Pennsylvania auf und zog erst im vergangenen Jahr mit ihrem Ehemann nach Houston. Im Dezember letztens Jahres gaben sich die beiden Verliebten das Ja-Wort. Obwohl Alexis erst ein Jahr verheiratet war, erzählte eine Freundin die gemeinsam mit ihr Thanksgiving feierte von einer geplanten Scheidung. Das Ehepaar soll durch eine harte Zeit gegangen sein. Außerdem wirkte die Influencerin in letzter Zeit wie versteinert.

Ihr Ehemann trauert im Netz

Auf seinem Instagram-Profil widmet der Witwer Alex Sharkey seiner Frau rührende Worte: „Meine Welt! Mein Alles! Ich fühle mich so verloren! Mein ein und alles!“ Dazu postet er eine Reihe von Fotos die Alexis in ihrem Brautkleid zeigen. Nachdem Alex Sharkey wohl einige Kommentare unter seinem Post in Gedenken an seine Frau zu viel wurden, entschied er sich dafür sein Konto auf privat zu stellen.