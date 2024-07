Ihren langjährigen Partner Influencerin Anna Maria Damm hat standesamtlich geheiratet

Anna Maria Damm hat den Vater ihrer Kinder geheiratet. (lau/spot)

SpotOn News | 21.07.2024, 13:37 Uhr

Anna Maria Damm und ihr langjähriger Partner Julian Gutjahr haben sich das Jawort gegeben. Auf Instagram teilte die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin Eindrücke der Feierlichkeiten.

Die bekannte Influencerin Anna Maria Damm (28) hat ihren Partner Julian Gutjahr standesamtlich geheiratet. Das bestätigte die 28-Jährige auf Instagram. In dem sozialen Netzwerk teilte sie unter anderem ein Video, das sie gemeinsam mit Bräutigam Gutjahr und ihrer Tochter Eliana zeigt. Dazu schrieb die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin: "Standesamtliche Hochzeit – erster Blick".

Mit ihrem Bräutigam hat sie schon zwei Kinder

In einer am 21. Juli geposteten Story auf Instagram schrieb Damm zudem: "Gestern war unsere standesamtliche Trauung. Es war einfach perfekt." Damm, die in dem sozialen Netzwerk auf über 2,2 Millionen Follower kommt, hatte sich für den besonderen Anlass für ein elegantes Neckholder-Brautkleid mit Beinschlitz entschieden. Der Bräutigam erschien in hellgrauem Anzug und weißem Hemd.

Unter Damms Instagram-Post häuften sich innerhalb kürzester Zeit die Kommentare und Glückwünsche. "Du bist so eine wunderschöne Braut. Alles Liebe für dich und deine Familie", schrieb etwa ein User. "Wunderschön. Herzlichen Glückwunsch an Euch!", kommentierte eine zweite Person.

Anna Maria Damm nahm im Jahr 2013 an Heidi Klums (51) Castingshow "Germany's next Topmodel" teil. Ihren fünften Platz münzte sie anschließend in eine Karriere auf Instagram und YouTube um. Auf der Videoplattform folgen ihr aktuell über 620.000 Abonnenten und Abonnentinnen.

Mit Neu-Ehemann Gutjahr hat sie bereits zwei Kinder. 2018 wurde Tochter Eliana geboren. Im April 2023 wurde das Paar mit Töchterchen Kaia zum zweiten Mal Eltern.