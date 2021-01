25.01.2021 18:00 Uhr

Influencerin bekommt Baby von ihrem Stiefsohn

Eine ungewöhnliche Liebe sorgte jetzt für Nachwuchs: Diese Influencerin bekam ein Baby von ihrem Stiefsohn...

Schon im Sommer letzten Jahres sorgte Marina Balmasheva (35) für Aufsehen. Die russische Influencerin machte nämlich ihre Beziehung zu ihrem 15 Jahre jüngeren Stiefsohn Vladimir Shvyrin öffentlich. Und die blieb nicht ohne Folgen: Jetzt kam das Kind des skurrilen Paares zur Welt…

Sie bekommt ein Kind von ihrem Stiefsohn

Auf ihrem Instagram-Kanal, auf dem ihr mehr als eine halbe Millionen Leute folgen, zeigt Marina stolz ihre kleine Familie. Die Tochter von ihr und ihrem Ex-Stiefsohn – jetzt Ehemann – erblickte am 20. Januar das Licht der Welt und macht das Paar nun komplett. Trotz ihrer etwas besonderen Kennenlern-Story ist die Kleine ein echtes Wunschkind der beiden.

Die beiden kennen sich, seit er sieben ist

Marina lernte den Vater ihrer Tochter kennen, als dieser gerade einmal sieben Jahre alt war. Damals war die Influencerin noch mit Vladimirs Vater Alexey zusammen. Ihr damaliger Stiefsohn wuchs allerdings bei seiner Mutter, weit entfernt von Marina und seinem Vater auf. Als Vladimir die beiden, im Alter von 19 Jahren wieder einmal besuchte passierte es: Die beiden verliebten sich ineinander.

Das sagt ihr Ex-Mann und der Vater ihres jetzigen Mannes

Marinas Ex-Mann, also Vladimirs Vater ist – verständlicherweise – erschüttert über das, was in seinem Haus vor sich ging. „Sie ist nachts, als ich schlief, aus unserem Schlafzimmer zu ihm gerannt. Danach ist sie zurück zu mir ins Bett gekommen, als wäre nichts passiert“, erzählt Alexey. Als er das alles herausfand, reichte er die Scheidung ein. Alexey wirft seiner Ex sogar vor, seinen Sohn verführt zu haben: „Vladimir ist zu so was gar nicht fähig. Er hatte vorher noch nie eine Freundin.“

Sie kassieren einen riesigen Shitstorm

Doch nicht nur Marinas Ex-Mann ist über die Situation schockiert gewesen. Auch im Netz kassierte das Pärchen nach Bekanntgabe ihrer Liebe einen riesigen Shitstorm. Doch das alles scheint den Turteltauben ziemlich egal zu sein. Die haben nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter bestimmt auch ganz andere Dinge im Kopf.

(AK)