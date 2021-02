Influencerin benutzt Sekundenkleber statt Haarspray

09.02.2021 20:30 Uhr

„Ganz schlechte Idee.“ Das sagt Tessica Brown inzwischen selbst über ihren letzten Styling-Hack, bei dem sie Sekundenkleber statt Haarspray benutzt hat...

Haarprodukte, Stylingtools und Co.: Beim Haar-Styling kann so einiges schief gehen. Das musste jetzt auch die US-Amerikanerin Tessica Brown am eigenen Leib – besser gesagt Kopf oder Schopf – erfahren…

Eigentlich wollte sich Tessica nur ihren Pferdeschwanz mit Haarspray frisieren, das war am besagten Tag allerdings leer. Also griff sie zu sogenanntem „Gorilla Glue“, einem extrem starken Sekundenkleber – ja du hast richtig gehört – aus den USA. Nach einem Monat, mehr als 15 Haarwäschen und mehreren Fahrten ins Krankenhaus später, sind ihre Haare immer noch an Ort und Stelle. Vor einer Woche entscheidet sich Tessica dazu, ihren Haar-Unfall auf ihren Social-Media-Kanälen zu teilen und geht mit dem Hashtag „#Gorillagluegirl“ viral und um die ganze Welt.

Während sich viele um die junge Frau sorgen, gibt es auch einige, die Tessica nicht glauben, dass die Superkleber-statt-Haarspray-Story wirklich wahr ist. Die Ungläubigen überzeugt sie mit ihrem zweiten Video allerdings ganz schnell vom Gegenteil. Vor laufender Kamera shampooniert sich die Haarspray-Liebhaberin ihren kompletten Kopf – und siehe da: Kein einziges Haar bewegt sich vom Fleck. Der Kleber hat die Haare der Internet-Berühmtheit komplett versiegelt…

Ihre Videos gehen so viral, dass ihr nicht nur ihre inzwischen 666 Tausend Follower zahlreiche Lösungsvorschläge machen, sondern auch unzählige Dermatologen und Haarspezialisten auf das Video aufmerksam geworden sind. Sogar Chance the Rapper, ein erfolgreicher US-amerikanischer Rapper, meldete sich via Twitter bei Tessica und sprach ihr sein Beileid für die Situation aus.

I’m glad mfs actually supporting her thru this. When I watched the video the second time it was hard to laugh cause I could tell shorty genuinely didn’t know she had put one of the worlds most powerful adhesives in her shit. I hope she recovers well ?? #gorillagluegirl

— Chance The Rapper (@chancetherapper) February 6, 2021