15.12.2020 18:30 Uhr

Influencerin Josi Maria an Magersucht gestorben

Eigentlich hatte sie sich geschworen, den Kampf gegen die Magersucht nicht zu verlieren. Doch jetzt ist Influencerin Josi Maria doch an der tückischen Krankheit gestorben. Sie wurde nur 24 Jahre alt. Familie, Freunde und Follower sind tief betroffen.

Erst vor gut einem Monat war Influencerin Josi Maria bei Leeroy Matata zu Gast. Der YouTuber führt regelmäßig Interviews mit spannenden Menschen, die ihre Geschichte erzählen wollen und veröffentlicht sie dann auf seinem YouTube-Kanal. Mit ihm sprach Josi sehr emotional und offen über ihre Magersucht. Und auch darüber, dass sie nicht an der fürchterlichen Krankheit sterben will. Doch vier Wochen später ist sie tot. Ihr Herz hat einfach aufgehört zu schlagen.

Das war Josi

Josi Maria liebte es zu reisen und die Welt zu entdecken. Sie war Fitness- und Ernährungs-Influencerin. Auf Instagram folgen der 24-Jährigen 109.000 Menschen. Regelmäßig postete Josi Content zum Thema Magersucht. Bereits seit ihrer Kindheit kämpfte sie mit der Krankheit – seit zwei Jahren war es wieder besonders schlimm. Auf Social Media machte es hingegen lange Zeit den Anschein, als hätte Josi die Krankheit im Griff. Sie zeigte sich oft beim Kochen und gab ihren Followern Tipps für proteinreiche und gesunde Rezepte zum Nachmachen. Wenn man sich ihre alten Storys anschaut, könnte man fast denken, dass Josi eine normale, junge und gesunde Frau war.

Ihre Krankheit war ihr ständiger Begleiter

Doch scrollt man auf ihrem Account weiter nach unten, konnte man ihr ihren langen Kampf und das ständige Auf und Ab mit der furchtbaren Krankheit deutlich ansehen. Auf einigen Bildern sieht Josi aus wie eine gut trainierte Frau, doch Fotos aus der Vergangenheit zeigen das genaue Gegenteil. Dort wirkt die 24-Jährige zum Teil besorgniserregend abgemagert. Das wußte Josi selbst nur zu gut – wie ihr sehr eindringlicher Post nach dem Interview mit Leeroy beweist. Darin schreibt die junge Frau: „Ich will nicht eine von 10 sein, die an der Magersucht stirbt.“ Und sie kündigt ein sehr emotionales und informatives und ehrliches Video – und mehr: „Ich hoffe, dass mit dem Video viele Menschen endlich erfahren und merken, dass Magersucht keine Sache des Gewichts, sondern des Kopfes ist! Dass es nicht immer nur der Wille ist, dünn zu sein, sondern viel mehr dahintersteckt: Leistung, Bestätigung, Kontrolle. Und dass es ein harter Kampf ist, gegenan zugehen, zuzunehmen, Lebensfreude wiederzufinden. Ich struggle seit meiner Kindheit, nun seit 2 Jahren wieder besonders – so kann es nicht weitergehen. So wird es nicht weitergehen. Ich finde den Weg zu meiner Positivity wieder.“

Sie starb friedlich in den Armen einer Freundin

Bewegende Worte, die traurig machen, wenn man weiß, dass Josis Wunsch nicht in Erfüllung ging. In einem ergreifenden Post verabschieden sich ihre Eltern von Mutter der geliebten Tochter. Und verraten gleichzeitig einige Details rund um den unerwarteten Tod der jungen Frau. „Mein Herz schmerz unendlich“, schreibt ihre Mutter. „Einen Tag zuvor hielt ich dich liebe Josi noch im Arm, wir gingen shoppen und du freutest dich auf Weihnachten und deinen Urlaub. In der darauffolgenden Nacht bist du friedlich im Schlaf auf Gran Canaria in den Armen deiner Freundin eingeschlafen. Dein Herzchen hörte einfach auf zu schlagen. Ich vermisse dich so sehr mein Engel. Du bist so ein wertvoller Mensch. Hast und viel positive Energie gegeben und uns zum Lachen gebracht. Deine Herzlichkeit und Wärme die du uns gegeben hast. Ich habe dich so lieb und werde dich immer in meinem Herzen tragen. Du fehlst mir so sehr. Deine Mami.“

Die letzten Worte ihres Vaters

Auch Josis Vater widmet seiner geliebten Tochter unter ihrem letzten Post rührende Worte: „Das du jetzt schon diesen Weg gegangen bist, ist so schwer zu verstehen! Ich wollte dich doch noch so lange begleiten! Die kommende Zeit ohne deine Lebensfreude wird für uns kaum zu ertragen sein! Ich weiß, dass du diese Worte noch in dir aufnimmst und mit dir trägst! Du hinterlässt eine große Lücke in unserer Familie, aber du wirst immer bei uns sein! Du wirst auch dort wo du hingehst allen Freude bereiten! Deine Familie wird immer in Gedanken bei Dir sein! Dein alles an dir liebender und zu tiefst trauriger Papa! Tschüss, Dein Papa..“

Josi wollte kämpfen

Dass Josi eine Kämpferin war, bewies sie ihren Followern täglich. Auf Instagram führte sie ein „Magersucht-Tagebuch“. In einem Post zusammen mit ihrer Mutter aus dem Juli schreibt Josi: „Meine Mami. Ein Herz und eine Seele sind wir zwei. Natürlich gibt es auch mal Stress, Streit und Diskussionen – doch die Liebe überwiegt! Ich bin so dankbar, dass sie mich auf meinem Weg begleitet und versucht, mich zu verstehen. “ Josi erzählt, wie sehr ihre Eltern unter ihrer Krankheit gelitten haben und dass es niemals ihre Absicht war, ihre Eltern traurig zu sehen. Über jeden kleinen Schritt auf dem Weg zur Besserung freuten sie sich umso mehr und das freute auch Josi. Die Influencerin gab nicht auf – bis zum letzten Tag.

Sie hätte es so gewollt

Doch am Ende hat Josi den Kampf gegen die Magersucht verloren. Leeroy erfuhr von der traurigen Nachricht, noch bevor er das Interview veröffentlicht hatte. Er führte daraufhin ein langes Gespräch mit Josis Eltern Hans und Anette. Die waren sich sicher, dass ihre geliebte Tochter es gewollt hätte, dass ihre Geschichte verbreitet wird. Aus diesem Grund entschied sich Leeroy dazu, dass Interview nachträglich zu posten. In Erinnerung an Josi Maria. Man merkt Leeroy im Video deutlich an, dass er immer noch geschockt von der traurigen Nachricht ist. Er möchte seine Zuschauer mit diesem Video daran erinnern, wie grausam diese Krankheit einen Menschen aus dem Leben reißen kann.

Leeroys letzte Worte

Außerdem nutzt Leeroy die Chance und seine Reichweite, um sich mit einem Instagram-Post von Josi Maria zu verabscheiden. Das Bild zeigt die zwei am Tag ihres gemeinsames Interviews. Beide grinsen breit in die Kamera. Darunter schreibt der 23-Jährige: „R.I.P. Josi. Vor einigen Wochen habe ich mich mit Josi getroffen, weil sie mit mir über ihre Magersucht sprechen wollte. Ihr lag viel daran, Menschen über die Krankheit aufzuklären, unter der sie bereits mehr als 12 Jahre litt. Heute, ungefähr einen Monat später, lebt Josi nicht mehr… Mich lässt das Ganze sprachlos und traurig zurück.“

(TSK)