Influencerin Lee Macmillan stirbt mit nur 28 Jahren

Lee Macmillan nahm sich mit 28 Jahren das Leben. (dr/spot)

02.04.2021 09:22 Uhr

Die bekannte Reise-Influencerin Lee Macmillan ist tot. Sie nahm sich im Alter von nur 28 Jahren das Leben.

Der Social-Media-Star Lee Macmillan ist tot. Wie die Familie bestätigte, nahm sich die Reise-Influencerin im Alter von nur 28 Jahren am vergangenen Freitag das Leben. Sie habe seit langem unter schweren Depressionen gelitten, so die Hinterbliebenen in einem Instagram-Post.

Bekannt wurde Macmillan während ihrer Reise von Kanada nach Australien in einem Camping-Van, die sie gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Max Bidstrup antrat und auf ihrem Instagram-Channel @maxandlee_ und via Youtube dokumentierten.

Es ist ok, nicht perfekt zu sein

„Wenn wir jetzt, inmitten dieses schweren Verlustes, etwas für Lee tun können, dann ist es, die Botschaft zu verbreiten, dass psychische Gesundheit genauso real ist wie körperliche Gesundheit und dass Krankheit jeden treffen kann, egal wie unwahrscheinlich sie erscheinen mag“, heißt es in dem emotionalen Statement weiter. Es sei in Ordnung, nicht in Ordnung zu sein und um Hilfe zu bitten.

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111