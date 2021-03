Influencerin tätowiert sich QR-Code auf die Stirn

16.03.2021 18:52 Uhr

Die deutsche Influencerin Melina Sophie sorgt für Aufregung auf ihren Instagram-Kanal. Die 25-Jährige nimmt ihre knapp 3,6 Millionen Follower in ihrer Story mit, während sie sich einen QR-Code auf die Stirn tätowieren lässt.

Mit ihrer neusten Idee hat sie ihre Fans schockiert: Influencerin Melina Sophie (25) wollte sich ein ausgefallenes Tattoo stechen lassen, doch damit hätte niemand gerechnet. Die Bloggerin entschied sich für einen QR-Code – mitten ins Gesicht!

„Willkommen in 2021“

Die 25-Jährige ist stolz auf ihre innovative Tattoo-Idee und präsentiert diese promt in einem neuen Instagram-Post. Ihren Followern erklärt sie, dass sie nun ihre Links einfach direkt auf den QR-Code auf ihrer Stirn verlinken könne: „Das Coole an diesem Ding ist, ihr müsst in meinen Stories eigentlich nie wieder nach oben wischen.“

Die Idee kam ihr im Suff

Ihre Follower können es kaum glauben und haben geteilte Meinungen zu Melinas Face-Tat. „Ich hoffe immer noch, dass es ein Scherz ist“, schreibt eine Followerin. Kollegin Dagi Bee dagegen zeigt sich in den Kommentaren sichtlich amüsiert.

Doch auch Melina Sophie selbst gesteht, dass ihr die Idee in betrunkenem Zustand besser gefallen hat. Dafür ist es jetzt wohl zu spät, weshalb sie in ihrer Story witzelt: „An alle Firmen da draußen, no shit, wenn ihr Bock habt, mit mir zusammenzuarbeiten könnt ihr einfach meine Stirn buchen.“

Alles nur ein Scherz?

Viele Fans vermuten hinter der Aktion nur einen Scherz von Melina Sophie, wobei die Tätowiermaschine in ihrer Story verdächtig echt erscheint. Ob das Tattoo echt oder doch nur ein Fake ist, weiß bis jetzt wohl nur die Influencerin selbst.

(SR)