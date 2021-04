Influencerin überrascht: So sympathisch sind Oliver und Amira Pocher

Influencerin überrascht: So sympathisch sind Oliver und Amira Pocher

19.04.2021 13:56 Uhr

Oliver Pocher macht sich mit seiner direkten Art auch gerne mal unbeliebt bei anderen Promis und Zuschauern. Doch anscheinend hat der Comedian auch eine nette Seite....

Auf seinem Instagram-Kanal teilt Oliver Pocher immer wieder gerne gegen andere Promis und Influencer aus und hält sich dabei nicht zurück. Dass der Comedian allerdings auch ganz anders kann, verrät jetzt die Influencerin Payton Ramolla…

Sie lernte Oli bei „Pocher vs. Influencer“ kennen

Vor Kurzem nahm Payton Ramolla gemeinsam mit anderen Influencern wie zum Beispiel Sam Dylan an der Fernsehshow „Pocher vs. Influencer“ teil. Dort trat das Team der Influencer gegen Oliver und Amira Pocher in unterhaltsamen Challenges an. Jetzt verrät Payton, dass sie positiv überrascht war von dem Auftreten des Ehepaares.

„Ich finde Oli wirklich super, super sympathisch“

Im Interview mit „Promiflash“ erzählt die TikTokerin jetzt, was sie wirklich von Oliver Pocher hält: „Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde Oli wirklich super, super sympathisch. Er war sehr, sehr, sehr nett“. Überrascht war Payton darüber allerdings nicht, denn sie erklärt sich die zwei Seiten des mehrfachen Vaters so: „Ich glaube, das auf Social Media ist einfach so sein Ding, das er durchzieht, aber ich persönlich muss sagen, er war mir sehr sympathisch und es hat mega viel Spaß gemacht“.

Das hält Payton von Amira Pocher

Doch nicht nur Oliver Pocher kam bei der hübschen Blondine gut weg, auch über seine Frau Amira hat Payton nur Gutes zu erzählen. Die 21-Jährige beschreibt sie als eine „sehr sympatische, hübsche Frau“ und beteuert, dass Amira „super lieb“ zu ihr und den anderen Teilnehmern gewesen ist.



Team Pocher sind die Sieger der Show

Auch wenn Team Pocher super nett zu ihren Gegnern waren, den Sieg wollten sie Payton und Co. natürlich trotzdem nicht gönnen. Mit insgesamt sechs zu zwei Punkten konnten Oliver und Amira sich gegen die Influencer durchsetzen und gewannen die Spielshow.

(AK)