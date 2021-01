05.01.2021 21:42 Uhr

Influencerin wird von LKW überfahren

Die brasilianische Influencerin Beatriz Rabi liegt derzeit mit schweren Knochenbrüchen im Krankenhaus. Die 19-Jährgie wurde von einem LKW überfahren und überlebte nur knapp.

Beatriz Rabi (19) hatte einen schrecklichen Verkehrsunfall in ihrer Heimatstadt Sao Paulo in Brasilien. Die 19-jährige Influencerin überlebte den furchtbaren Crash mit einem LKW nur sehr knapp. Glück im Unglück.

Was ist passiert?

Die hübsche Influencerin Beatriz Rabi begeistert ihre 78.000 Instagram Follower gewöhnlich mit Beauty-Tipps und Outfitinspirationen. Jetzt schockt die 19-Jährige ihre Fans mit kürzlich veröffentlichten Aufnahmen ihres tragischen Unfalls. Beatriz war gemeinsam mit ihrem Vater auf dem Motorrad unterwegs. Als die Influencerin aufgrund der unebenen Straße vom fahrenden Motorrad stürzte, überrollte sie ein LKW. Zum Glück überlebte Beatriz den Unfall.

Sie hat sich 28 Knochen gebrochen

Beatriz hatte großes Glück im Unglück. Das bestätigt auch die Diagnose des behandelnden Arztes: 28 Knochenbrüche und fünf gebrochenen Wirbel zog sich Beatriz bei dem Unfall zu. Anfangs wollten ihr die Mitarbeiter im Krankenhaus nicht glauben, dass die schöne Brasilianerin wirklich von einem fahrenden LKW überrollt wurde. Äußerlich machte sie nämlich nicht den Anschein. Doch nach einer ersten Untersuchung bestätigte ein Arzt Beatriz‘ schrecklichen Unfall.

Wieso glaubte ihr das Krankenhaus anfangs nicht?

Wie kommt das Krankenhaus darauf, der jungen Influencerin nicht zu glauben? Unverständlich, wie so etwas passieren kann. Sich so etwas auszudenken in diesem Zustand? Sehr unwahrscheinlich und ein ziemlich unprofessionelles Verhalten von den Krankenhaus Mitarbeitern. Ein Glück, dass ein Arzt Beatriz Geschichte bestätigen konnte. Die hübsche Influencerin ist langsam aber sicher auf dem Weg der Besserung.

Silvester feierte sie im Krankenhaus

Auf ihrem Instagram-Profil gibt sich die Beauty trotzdem tapfer. Die 19-Jährige postet ein Bild von ihrer Silvester-Nacht aus dem Krankenhaus, darunter schreibt sie: „Es war kein Happy End, das wir erwartet hatten, aber es ist alles in Ordnung. Ich weiß, dass die Phase, die ich gerade durchmache, nur eine Phase ist und sie wird als Erfahrung für den Rest meines Lebens dienen.“ So schnell wird sich Beatriz sicher nicht mehr auf Motorrad setzen.

(TSK)