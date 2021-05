Ingrid und Klaus: Trauer um die beherzte Blondine von Stefan Raabs Kultduo

11.05.2021 10:41 Uhr

Ingrid und Klaus Kalinowski wurden mit ihrer Kommentar-Kolumne bei Stefan Raabs "TV total" berühmt. Jetzt ist die im wahrsten Sinne des Wortes schlagfertige Blondine gestorben.

Die muntere Kölner Rentnerin, die ihrem offenherzigen Ehegatten gerne mit der Hand über den Mund fuhr, ist einem Bericht von RTL mit Verweis auf eine Information der Familie zufolge heute im Alter von 84 Jahren gestorben. Das putzige Pärchen hatte sich nach seinem Aus bei Stefan Raabs „TV Total“ im Dezember 2015 weitesgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Schwerer Sturz im Herbst 2020

Im September 2020 war Ingrid in ihrer Wohnung schwer gestürzt und zog sich dabei einen Oberschenkelhalsbruch zu. Ehemann Klaus schilderte das Drama der „Bild“-Zeitung: Ehemann Klaus: „Ich war total schockiert. Ich fand Ingrid auf dem Teppich liegend. Sie schrie laut um Hilfe. Da ich ja einen tiefen Schlaf habe, bin ich erst nach mehreren Minuten wach geworden. Sofort habe ich den Notarzt angerufen, der Ingrid in eine Kölner Klinik brachte.“

60 Jahre verheiratet

Die Pandemie hatte das Paar – abgesehen von dem Sturz-Drama – offenbar gut gemeistert. „Mein Sohn hat mir eine Maske gegen den Virus geschenkt“, erzählte er der „Bild“-Zeitung letztes Jahr. „Die trage ich immer, wenn ich doch mal vor die Tür gehe. Meine Frau Ingrid bleibt natürlich, wie alle vernünftigen Menschen in Deutschland, zu Hause und passt auf die Katze auf.“

Bis zu ihrem Ableben habe sich Klaus habe liebevoll um seine Frau gekümmert, mit der er mehr als 60 Jahre glücklich verheiratet war, heißt es laut RTL weiter. „So leidenschaftlich sie sich vor laufender Kamera gezankt haben, so stark war die Liebe des schrulligen TV-Paares im Privatleben“, heißt es in einer Mitteilung. Ingrids großer Wunsch sei es gewesen, dass Klaus zum Abschied einen letzten Gruß an ihre Freunde und Fans sendet.

Über die Todesursache wurde nichts bekannt. (PV)