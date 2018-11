Inka Bause: „Liebhaber gehen, Freunde bleiben“

Samstag, 3. November 2018 14:50 Uhr

Inka Bause hat keine Liebhaber. Die 49-Jährige hilft anderen im TV schon seit mehreren Jahren bei der Suche nach der großen Liebe. Sie selbst ist jedoch schon eine lange Zeit Single. Nun hat sie über ihren Beziehungsstatus gesprochen und sich auch über ihre Liebsten geäußert.

„Ich weiß auch nicht, warum“, so Inkas Antwort auf die Frage, warum sie noch immer auf dem Markt ist im Gespräch mit ‚Das neue Blatt‘. Als sie gefragt wurde, was denn ihre Liebhaber so machen würden, kann das TV-Gesicht sich das Lachen nicht verkneifen. „Ja, gar nichts! Es gibt ja keine! Nicht mal einen einzigen“, offenbart sie. Doch allein ist sie trotzdem nicht. „Kein Freund kann die Liebe ersetzen. Trotzdem sind Freunde unheimlich wichtig! Ich glaube an den Leitsatz: Liebhaber gehen, Freunde bleiben“, erklärt die Blondine.

Auf ihre Liebsten könne sie sich nämlich auch an weiter guten Tagen verlassen: „Ich habe ein paar Menschen, die mich dann ertragen müssen. Sie kennen das und das ist völlig in Ordnung.“

Hadert nicht mit ihren 50

Obwohl sie am 21. November 50 Jahre alt wird und das für viele Frauen ein tragischer Meilenstein ist, stört sie sich selbst überhaupt nicht daran. Sie freut sich sogar ein wenig darauf. „Ich lebe ja noch, ich bin gesund, warum sollte ich mich darüber aufregen, dass ich 50 werde. Die Alternative, dass ich es nicht mehr geschafft hätte, 50 zu werden, wäre doch viel schlimmer„, erklärte die TV-Persönlichkeit jüngst gegenüber ‚klatsch-tratsch.de‘.