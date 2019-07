„Inside Borussia Dortmund“: Alles über die neue Amazon-Serie

Mittwoch, 17. Juli 2019 23:08 Uhr

Ab dem 16. August gewährt Bundesligist Borussia Dortmund seinen Fans als erstes deutsches Team einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Vereins. Alles über die vierteilige Amazon-Serie erfahrt ihr hier.

Fans des deutschen Spitzenclubs Borussia Dortmund dürfen sich den 16. August rot in ihrem Kalender markieren. Ab da bietet der Club nämlich über das Streaming-Portal Amazon-Prime einen nie dagewesenen Blick hinter die Kulissen des schwarz-gelben Traditionsclubs.

In der vierteiligen Doku thematisiert „Inside Borussia Dortmund“ vor allem die erfolgreiche vergangene Bundesliga-Saison. Nach einem furiosen Start befand sich das Team 2018/2019 lange Zeit ohne Niederlage an der Tabellenspitze. Nach der Winterpause verlief der Beginn der Rückrunde für den BVB eher durchwachsen. Infolgedessen rückte der erste Tabellenplatz für die Dortmunder immer weiter in die Ferne.

Durch einen unglaublichen Zusammenhalt im Team und einen enormen Siegeswillen fand die Mannschaft aber wieder zu ihrer alten Stärke zurück. Zwischenzeitlich machten die Borussen sogar dem FC Bayern München die Tabellenspitze strittig. Nach dem spannendsten Saisonfinale seit Jahren reichte es für Dortmund aber leider nur für den deutschen Vizemeister-Titel.

„Einzigartiger Blick hinter die Kulissen“

Neben ausführlichen Gesprächen mit Führungsspielern wie Marco Reus (30) oder Axel Witsel (30) bietet die Doku-Serie auch die Sichtweise des Erfolgstrainers Lucien Favre (61). Selbst Jürgen Klopp (52) kommt in „Inside Borussia Dortmund“ zu Wort. Klopp trainierte die Mannschaft von 2008-2015 und gewann 2011 und 2012 zweimal hintereinander die deutsche Meisterschaft.

Borussia Dortmunds Marketing-Chef Carsten Cramer (50) liefert den gespannten Fans ein vielversprechendes Statement zu der Serie: „Von dem was ich bisher gesehen habe, weiß ich, dass sich Amazon Prime-Mitglieder auf einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen einer professionellen Fußballmannschaft freuen können. Wir zeigen, wer wir sind und wofür wir stehen – für Intensität, Leidenschaft und Ehrgeiz – und wollen damit weltweit bestehende und neu dazugewonnene Freunde des Vereins sowie hoffentlich auch zukünftige Fans von Borussia Dortmund erreichen „, so Cramer.

„Inside Borussia Dortmund“ wurde von Fußball-Dokumentarist Aljoscha Pause (47) produziert der bereits mit „Being Mario Götze“ das Leben eines Dortmund-Profis auf die Bildschirme brachte.