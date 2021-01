07.01.2021 09:49 Uhr

Instagram: Erfolgreich mit dem Smartphone

Wer träumt nicht davon, auf Instagram erfolgreich zu sein und ein lukratives Einkommen zu verdienen? Wie in jedem anderen Beruf auch, muss man sich den Erfolg auf Instagram hart erarbeiten. Ein paar hilfreiche Tipps erleichtern dabei den Start…

Um auf Instagram wirklich erfolgreich zu sein, gibt es so manche Kniffe und Tricks. Das fängt beim Profil an und hört bei der Verlässlichkeit lange noch nicht auf. Denn: Auch im Netz gibt es den Erfolg nicht geschenkt.

Das persönliche Profil

Persönlichkeit ist ein entscheidender Schlüssel zum Erfolg auf Instagram. Aus diesem Grund sollte das Profil eine persönliche Note aufweisen. Dies beginnt bereits bei der Wahl des richtigen Benutzernamens. Er sollte vor allem Seriosität vermitteln und leicht zu finden sein. Ähnliches gilt für das Profilbild, das entweder ein persönliches Bild oder beispielsweise das Unternehmenslogo darstellen sollte. Persönliche Dinge vervollständigen das Profil auf Instagram.

Qualität statt Quantität

Beim Content sollte die Qualität an erster Stelle stehen, wenn der Erfolg langfristig kommen soll. Qualität bedeutet dabei, keine verpixelten oder unscharfen Fotos zu posten. Daneben sollte auch inhaltliche Qualität vorhanden sein: Inhalte, die es in dieser Form bei anderen Accounts nicht zu finden gibt.

Die richtige Zielgruppe

Neben gutem Content ist besonders das Bewusstsein der Zielgruppe für den Erfolg auf Instagram von entscheidender Bedeutung. Hier Zeit zu investieren, lohnt sich ganz besonders. Welche Zielgruppe soll angesprochen werden, welches Geschlecht und welches Alter hat die Zielgruppe, gibt es Sorgen, Bedürfnissen oder Problemen in dieser Zielgruppe, die verarbeitet werden können – all diese Fragen sorgen für ein schnelles Wachstum.

Galerie

Verlässlichkeit und Regelmäßigkeit

Zur Analyse der Zielgruppe gehört auch die Überprüfung der Aktivität. Es gilt, genau zu überlegen, wann der richtige Zeitpunkt ist, um ein Bild zu posten. So macht es beispielsweise wenig Sinn, am Wochenende zu posten, obwohl der Großteil der Zielgruppe nur an Wochentagen online ist. Ähnliches gilt auch für die Uhrzeit. Idealerweise legt man sich einen festen Rhythmus zurecht, sodass die Follower wissen, wann sie den nächsten Post erwarten können.

Kaufen von Instagram-Followern

Ganz besonders am Anfang stellt das Kaufen von Instagram-Followern eine erfolgversprechende Möglichkeit dar, um seinen Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Zwar wird diese Vorgehensweise vielfach kritisiert, doch aus objektiver Sicht spricht nur wenig dagegen, Instagram Follower zu kaufen. Schließlich sind solche Tricks in der Werbebranche selbstverständlich. Wichtig ist jedoch, sich nicht für die billigsten Angebote zu entscheiden, da diese in der Regel minderwertig sind.

Kooperation mit anderen Usern

Gemeinsam ist man stärker. Das gilt ganz besonders für den Erfolg auf Instagram. Zusammenschlüsse mit anderen Accounts, die über vergleichbare Themen posten, bringen in der Regel einen großen Nutzen für beide Seiten. Wie eine solche Kooperation genau ausgestaltet wird, hängt vom jeweiligen Thema ab, doch grundsätzlich sind der Kreativität hier keine Grenzen gesetzt.

Die Promis nutzen solche lukrativen Zusammenschlüsse oft, wenn es um das Verkünden von neuen Liebschaften oder Updates aus der Partnerschaft gibt. Bekannte Beispiele sind Pietro Lombardi und seine Ex Laura oder auch Jessica Paszka und Johannes Haller. Ganz aktuell sorgen die korrespondierenden Posts von Podcaster Tommi Schmitt und Influencerin Caro Daur für doppelte Aufmerksamkeit und so einige Fragen.

Anderen Accounts folgen

Es ist die vielleicht bekannteste Vorgehensweise, um auf Instagram erfolgreich zu werden: anderen Accounts zu folgen. Viele Instagram-User zeigen sich nämlich dadurch erkenntlich, dass sie dem eigenen Account ebenfalls folgen. Gerade am Anfang ist dieser Weg mit Sicherheit eine sehr gute Variante, doch mit der Zeit wird er etwas mühsam, da man sich um jeden Follower einzeln bemühen muss. Wichtig ist außerdem, nur Profilen zu folgen, die das eigene Themengebiet behandeln.

(KTAD)