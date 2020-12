09.12.2020 13:00 Uhr

Instagram-Pause: Carmushka verrät den traurigen Grund

Seit einigen Tagen ist in der Instagram-Story von Carmushka nichts mehr zu sehen. Jetzt verrät die Influencerin den traurigen Grund für die Stille…

Carmushka, gebürtig Carmen Kroll (27), ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Influencerinnen. Der hübschen 27-Jährigen folgen ganze eine Millionen Menschen auf ihrem Instagram-Kanal.

Sie legte eine Story-Pause ein

Eigentlich versorgt Carmushka ihre Fans mit privaten Einblicken aus ihrem Leben. Ob süße Babybilder ihrer neugeborenen Tochter Mathilda, Schnappschüsse von sich und ihrem Ehemann Niclas oder stylische Outfit-Pics, die Beauty verzaubert ihre Follower täglich mit neuem Instagram-Content. Vor allem in ihren Instagram-Storys nimmt Carmen ihre Community mit durch ihren Alltag. Doch genau da hatte sie sich seit einigen Tagen nicht mehr gemeldet…

Deshalb hat Carmushka sich zurückgezogen

Doch Entwarnung! Die Influencerin ist zurück und erklärt auch, warum sie die kurze Auszeit nötig hatte. „Ich habe gerade einen familiären Verlust erleiden müssen“, verrät Carmen. Was genau passiert ist, möchte die Beauty nicht mit der Öffentlichkeit teilen, deshalb hat sie sich auch ein paar Tage zurückgezogen. Doch es scheint sich um eine sehr ernste und traurige Angelegenheit, womöglich einen Todesfall im engeren Kreise zu handeln. Doch Carmushka setzt hier ganz richtig und bewusst eine persönliche Grenze, was ihr öffentliches Leben angeht. Sie erklärt ihren Fans: „Mein Mood, meine Laune, meine Traurigkeit lässt sich auch einfach nicht so gut verstecken und aus dem Grund brauchte ich einfach mal ein bisschen Pause.“

Carmushka: „Ich bin so müde vom Jahr“

Nicht nur der familiäre Schicksalsschlag macht Carmen zu schaffen. Ihrer Community vertraut sie an, dass das ganze Jahr für sie nicht so leicht zu verarbeiten ist und sie die allgemeine Situation sehr bedrückt. „Ich bin so müde vom Jahr. Ich meine wer ist es nicht, ich glaube ihr genauso.“, wendet sich die 27-Jährige an ihre Fans. Mit ihrer Aussage scheint Carmushka auch goldrichtig zu liegen, denn in ihrer Umfrage zu dieser Story, stimmen 97 Prozent der studierten Germanistin zu.

So geht es wieder bergauf

Trotz ihrer schwierigen Zeit, wäre Carmen nicht Carmushka, wenn sie nicht positiv in die Zukunft blicken würde und sich von so etwas nicht runterziehen lassen würde. Damit das klappt, hat die Kölnerin auch direkt die passenden Tipps für sich selbst und ihre Follower parat: „Vor allem hilft mir, meine Gedanken mal umzuleiten und ich frage mich: Was ist der nächstmögliche positive Gedanke, den ich jetzt denken könnte?“ Hoffen wir, dass es bei Carmen (und ihren Fans) dadurch bald schnell wieder bergauf geht.

(AK)