20.12.2020 19:30 Uhr

Instagram-Zoff zwischen Michael Wendler und Vivien Geiss

Michael Wendler verscherzt es sich im Moment gefühlt mit der ganzen Welt - und jetzt auch mit der Geiss-Familie.

Vor wenigen Tagen veröffentlichte der Schlagersänger ein Statement auf Instagram, in dem die Rede davon ist, dass ein gekündigter Vertrag mit der Modemarke „Uncle Sam“, die Robert Geiss‚ Bruder Michael gehört, überhaupt nicht rechtsgültig sei und aus seiner Sicht?

Der Vertrag sei einseitig aufgekündigt worden und völlig unbegründet – und eine Verletzung des Vertrages sei auch nicht erfolgt. Wendlers schlaue Schlussfolgerung: Der Vertrag sei weiterhin gültig.

Zudem behauptet der Verschwörungstheoretiker, dass sein „deutsches Büro“ (was auch immer das ist) mit „Uncle Sam“ in Verbindung gestanden habe. Dabei sei angeboten worden, die „zu Unrecht erfolgte Vertragskündigung“ zurückzunehmen. Als Gegenleistung habe das Modelabel angeblich das Management von Laura Müller übernehmen wollen.

Bezahlung ohne Leistung?

Kann man da überhaupt noch durchblicken? Das Peinlich-Paar hatte mit „Uncle Sam“ je einen Werbevertrag abgeschlossen, sie sollten die Kleidung des Labels in verschiedenen Shows tragen, Michael vor allem in seiner Funktion als Juror bei DSDS. Blöd nur, wenn es diese besagten Shows nicht mehr gibt, schließlich haben Michael und Laura in den vergangenen Wochen fast sämtliche Werbedeals und alle geplanten TV-Aufträge verloren.

Aber: Ganz so vertragsbrüchig scheint zumindest Wendler aber nicht zu sein. Die Klamotten von „Uncle Sam“ trägt er als Juror in der 18. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Die wird ab 9. Januar ausgestrahlt. Insgesamt besteht die neue Staffel aus 22 Folgen, in 13 Folgen soll der Wendler aber zu sehen sein.

„Das ist für mich Betrug“

Die Geiss-Familie behauptet nun aber, dem Ehepaar seien zuvor 250.000 Euro vergütet worden, also eine Bezahlung für nicht erbrachte Leistung? Der 18-jährigen Tochter von Michael Geiss platzte nun öffentlich auf Instagram der Kragen: „Ich weiß nicht, was Sie geraucht haben oder ob ihr Blechhelm zu eng sitzt, aber wir wollen doch einmal festhalten, dass Sie sich beide vertragsbrüchig verhalten habn und Laura ihrem Vertrag niemals nachgekommen ist. Geld ohne Leistung festzuhalten, ist für mich Betrug“. Ferner sei ein Management für Laura niemals geplant gewesen, denn das sei „nicht das Business“ von „Uncle Sam“.

Galerie

Es gab eine „Gnadenfrist“ für Laura

Viven Geiss ist erst 18, bewegt sich alterstechnisch also sehr nah bei Laura. Einige Zeit wollte sie der Influencerin noch eine Chance lassen, laut der „Bild“-Zeitung existierte eine Art „Gnadenfrist“.

„Es ist genug! Wir haben seit Monaten einen Vertrag, aber Laura hat ihren ebenso wenig erfüllt wie Michael Wendler seinen. Obwohl ich Laura nicht persönlich kenne, wollte ich ihr als Gleichaltrige gerne eine Chance einräumen. Ich versuchte mich gedanklich in ihre Lage zu versetzen, in der sie vielleicht einen Spagat zwischen Loyalität zu ihrem Mann und ihrem eigenen Profil versuchte.“

Doch auch diese ließ die 20-Jährige anscheinend sang-und klanglos verstreichen. Gegenüber der „Bild“ verkündete Vivien Geiss jetzt, dass eine Anwaltskanzlei eingeschaltet wurde. Gleichzeitig plane die Familie weitere zivilrechtliche Schritte.