Strahlender Red-Carpet-Auftritt International Emmy Awards: Jane Seymour begeistert im „Wicked“-Look

Jane Seymour strahlte bei den International Emmy Awards mit ihrem Paillettenkleid um die Wette. (paf/spot)

SpotOn News | 26.11.2024, 17:45 Uhr

Jane Seymour hat mit ihrem Paillettenkleid "Wicked" auf den roten Teppich der International Emmy Awards gebracht. Die Schauspielerin musste bei ihrer Robe an den Film denken, wie sie auf Instagram verriet.

Jane Seymour (73) ist im "Wicked"-Fieber: Die britisch-amerikanische Schauspielerin erschien in einer mit dunkelgrünen Pailletten besetzten Robe zu den International Emmy Awards. Diese erinnere sie an die Musicalverfilmung, wie sie in ihrer Instagram-Story erzählte.

Rundum funkelnder Auftritt

Bei der Veranstaltung am Montag (25. November) kam Seymour aus dem Strahlen nicht heraus. Auf dem roten Teppich in New York City strahlte sie den Fotografen in dem bodenlangen Kleid entgegen. Die tiefgrüne Farbe betonte Seymours Teint, während der tiefe Ausschnitt der Robe ihr Dekolleté in Szene setzte. Passend zu dem funkelnden Kleid trug sie Gold glänzende High Heels.

Dafür verzichtete Seymour auf auffällige Accessoires. Lediglich ein dünnes Armband und ein Paar Ohrringe ergänzten den Look. Dazu legte sie ein dezentes Make-up auf und ließ ihre hellen Haare glatt über die Schultern fallen. Auf Instagram nahm Seymour ihre Follower zu dem Styling-Termin mit und scherzte, ihr widerspenstiger Pony habe "ein Eigenleben".

Jane Seymour überreichte einen der Awards

Zu der Preisverleihung begleitete sie ihr Sohn Kristopher (28), der aus ihrer Ehe mit dem US-Schauspieler James Keach (76) stammt. Im Wagen freute sich ihr Zwillingssohn darauf, prominente Schauspieler zu treffen, während seine Mutter schwärmte: "Es ist sehr schön, wieder in New York zu sein." Seymour präsentierte am Abend die Kategorie des besten Schauspielers, die Timothy Spall (67) für seine Leistung in der BBC-Serie "The Sixth Commandment" gewann. "Was für ein Abend das war – bekannte Gesichter, neue Freunde, und so viele unvergessliche Momente", resümierte Seymour anschließend in einem Instagram-Post.

Sie selbst konnte sich 1988 über einen anderen Emmy freuen. Bei den Primetime Emmy Awards wurde sie als "Herausragende Nebendarstellerin in einer Miniserie oder einem Special" für ihre Rolle in dem Fernsehfilm "Onassis: The Richest Man in the World" (1988) geehrt.