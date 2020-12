14.12.2020 10:02 Uhr

Interview: Daniela Katzenberger bleibt Weihnachten auf Mallorca

Mallorca statt Schwarzwald: Daniela Katzenberger verbringt das Weihnachtsfest mit ihrer Familie auf der Insel: "Ich hatte mich schon so auf Schnee und Glühwein gefreut."

Die Corona-Pandemie und die beschlossenen harten Maßnahmen wirbeln auch die Weihnachtspläne der Promis durcheinander. Daniela Katzenberger (34) wollte mit ihrer Familie eigentlich in den Schwarzwald fahren. „Jetzt gibt es ein Weihnachtsfest auf Mallorca mit milden Inseltemperaturen“, verrät sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news und gibt Einblicke in ihre Feiertagsvorbereitungen mit Ehemann Lucas Cordalis (53) und Tochter Sophia (5).

Wie beeinflusst die Corona-Pandemie in diesem Jahr Ihre Weihnachtspläne?

Daniela Katzenberger: Wir wollten eigentlich in den Schwarzwald fahren und dort Weihnachten verbringen. Aber Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt gibt es ein Weihnachtsfest auf Mallorca mit milden Inseltemperaturen. Ich hatte mich schon so auf Schnee und Glühwein gefreut.

Mit wem werden Sie feiern?

Katzenberger: Wir feiern Weihnachten im ganz kleinen Kreis der Familie. Natürlich Corona-konform, wie es sich gehört. Ich möchte meine Familie lecker bekochen mit Truthahn, Rotkraut und allem, was dazu gehört. Das ist mein Lieblingsrezept in meinem Kochbuch. Ich liebe Weihnachten und das ganze leckere Essen, nachdem man dann anschließend durch die Wohnung kugelt und den ersten Knopf der Hose aufmachen muss.

Wen werden Sie dieses Weihnachten besonders am Tisch vermissen?

Katzenberger: Mir wird Costa fehlen. Seine positive und warme Art und wie toll er mit Lucas Weihnachtslieder gesungen hat. Das war immer so schön!

Auf Instagram haben Sie drei Weihnachtsbäume zur Wahl gestellt, der jeweils von Ihnen, Sophia und Lucas geschmückt wurde. Welcher wird es letztendlich werden?

Katzenberger: Gute Frage! Es ist wirklich schwierig, weil jeder von uns seinen Lieblingsbaum verteidigt und unbedingt das Rennen machen will. Es bleibt spannend.

Viele Paare schenken sich nichts mehr. Wie sieht es bei Ihnen und Lucas aus?

Katzenberger: Lucas und ich schenken uns nur noch Kleinigkeiten, einfach um etwas auszupacken unterm Weihnachtsbaum. Uns sind Geschenke nicht so wichtig, die Zeit mit der Familie bedeutet uns viel mehr.

Hat Ihre Tochter einen Wunschzettel geschrieben?

Katzenberger: Oh ja! Und wenn das Christkind wirklich alle Wünsche davon erfüllt, habe ich bald ein Kinderzimmer, in dem ich meine Tochter suchen muss, weil sie sich in dem Berg an Spielsachen, Kuscheltieren und Barbies verstecken kann.

Welche Weihnachtstraditionen liegen Ihnen besonders am Herzen?

Katzenberger: Ich mag es, gemeinsam Kekse zu backen und ganz viel Teig zu naschen. Auch Weihnachtsmärkte liebe ich – ich hoffe, das geht nächstes Jahr wieder.

Mit der Weihnachtszeit beginnt auch der Endspurt für 2020: Wie sieht Ihre persönliche Bilanz für das Jahr aus?

Katzenberger: Ein verrücktes Jahr. Ein Jahr, das mich wirklich dazu gebracht hat, die kleinen Dinge im Leben viel mehr zu schätzen. Aber auch ein Jahr, in dem man sich extrem einschränken musste. Das hat mir vor allem für meine kleine Tochter leidgetan. Schließlich ist das für Kinder viel schwerer als für uns. Wir können uns zusammenreißen und mal eine gewisse Zeit auf Kontakte etc. verzichten, aber für Kinder ist das wirklich eine Herausforderung.

Was wünschen Sie sich für 2021?

Katzenberger: Gesundheit und dass sich alles wieder normalisiert.

Welche Pläne haben Sie für 2021, wann gibt es neue Folgen Ihrer Doku-Show?

Katzenberger: Der Plan heißt „Alles auf neu“ und genau darum wird es auch in den neuen Folgen gehen. Mehr möchte ich dazu noch nicht verraten, aber sobald ich weiß, wann die Folgen zu sehen sein werden, verrate ich gerne etwas mehr.

Wissen Sie schon, wie Sie Silvester verbringen werden?

Katzenberger: Zuhause mit vielen guten Filme.

