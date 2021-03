Interview mit Meghan und Harry: Oprah Winfrey legt nach

09.03.2021 07:04 Uhr

Oprah Winfrey hat bisher unveröffentlichtes Material aus ihrem Interview mit Meghan und Harry geteilt. Darin spricht die Herzogin von Sussex über ihr Recht auf Privatsphäre.

Am Sonntag lief in den USA das Interview von Oprah Winfrey (67) mit Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) im TV. Jetzt veröffentlichte die Talkmasterin auf „oprahmag.com“ bisher unveröffentlichte Ausschnitte aus dem Gespräch. Darin spricht Meghan über ihre Privatsphäre. Die Herzogin erklärt, dass ihre Familie es verdiene, einige Teile ihres Lebens für sich zu behalten.

Medien sollen Respekt zeigen

„Ich denke, jeder hat ein Grundrecht auf Privatsphäre“, sagt Meghan. Harry und sie hätten als Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens niemals „vollständige Privatsphäre“ erwartet. Sie fordern jedoch, dass die Medien respektierten, dass sie nur einen Teil ihres Lebens teilen wollen, genau wie alle anderen: „Es gibt niemanden auf Instagram oder in den sozialen Medien, der sagen würde: ‚Weil ich dieses eine Bild geteilt habe, berechtigt dich das, meine gesamte Bildergalerie einzusehen.‘ Niemand würde das wollen. Es geht also um Grenzen. Und es geht um Respekt“, so Meghan.

Kampf vor Gericht

Der Herzog und die Herzogin von Sussex kämpfen auch vor Gericht für ihre Privatsphäre, kürzlich haben sie eine Klage gegen Associated Newspapers gewonnen, nachdem „The Mail on Sunday“ einen privaten Brief veröffentlicht hatte, den Meghan an ihren Vater geschickt hatte.