Darum hatte Serienstar Angst Intime „Sex and the City“-Szenen: Kristin Davis fühlte sich unwohl

Kristin Davis spielte in "Sex and the City" die Rolle der Charlotte York. (dam/spot)

SpotOn News | 06.02.2025, 22:31 Uhr

Kristin Davis spricht offen über intime Szenen, die sie für "Sex and the City" gedreht hat. "Ich habe mich nicht geschützt gefühlt", gesteht der Serienstar in einem aktuellen Interview.

Kristin Davis (59) fühlte sich beim Drehen intimer Szenen für "Sex and the City" nicht wohl. In einem Interview mit "People" ließ die Darstellerin der Charlotte York die Anfänge der Serie Revue passieren und verriet, dass sie angesichts der Menge an Sexszenen "verwirrt" war. Ihrer Meinung nach hätte sich die Serie an Frauen gerichtet. Demnach seien so viele intime Szenen nicht notwendig gewesen. "Ich weiß nicht, wie sich die Männer beim Zuschauen fühlen würden, denn ich bin kein Mann. Aber es ging mehr um den männlichen Blick als um den weiblichen Blick", betonte Davis.

Davis habe Angst vor der Inszenierung gehabt. "Ich habe mich nicht geschützt gefühlt", gab sie zu. "Ich musste mich am Ende des Drehs in meiner Garderobe verstecken […] und meinen Manager in L.A. anrufen, um zwei Uhr morgens", erinnerte sich Davis. Ihre Serienkollegin Sarah Jessica Parker (59) soll sich damals noch unwohler gefühlt haben, Kim Cattrall (68) und Cynthia Nixon (58) hatten nach Angaben der 59-Jährigen weniger Probleme damit.

Video News

Kristin Davis hätte sich Intimitätskoordinatoren gewünscht

Im Laufe der Serie hätte sich der Blick auf die Sexszenen geändert und auch das Wohlbefinden der Darstellerinnen stand viel mehr im Vordergrund, räumte Davis in dem Interview ein. Dennoch hätte sie sich mehr Kommunikation gewünscht. "Ich habe auch das Gefühl, dass wir als Gruppe nicht in einer Weise darüber gesprochen haben, die hilfreich gewesen wäre und jetzt geschehen würde. Wenn es zum Beispiel Intimitätskoordinatoren und so etwas gegeben hätte. Dann gäbe es jetzt viel mehr Diskussionen, aber damals gab es sie nicht", erklärte Davis.

Seit 1998 feiert "Sex and the City" Erfolge

Rund sechs Jahre lang verfolgten Serienfans ab 1998 das New Yorker Leben der Protagonistinnen Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis), Samantha (Kim Cattrall) und Miranda (Cynthia Nixon). Für viele gilt "Sex and the City" heute als Kultserie. Es folgten die Spielfilme "Sex and the City – Der Film" (2008) und "Sex and the City 2" (2010) sowie die Sequel-Serie "And just like that…" (seit 2021).