Prinz Harry und Herzogin Meghan haben ausgelassen die Eröffnung der Invictus Games in Vancouver gefeiert. Auf der Bühne sorgten unter anderem Katy Perry, Chris Martin und Nelly Furtado für Stimmung.

Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) haben die Auftaktveranstaltung der Invictus Games am vergangenen Samstag beehrt. Das Paar zeigte sich sichtlich begeistert von den Performances auf der Bühne des BC Place Stadiums. Besonders Meghan feierte ausgelassen und mit blauen Pompons in der Hand auf der Tribüne die Darbietungen.

Zum einen zeigte Katy Perry (40) mit einem Auftritt ihre Unterstützung für das Sportevent für verwundete, verletzte und kranke Soldaten und Soldatinnen aus aller Welt. Wie "People" berichtet, performte sie ein Medley mit ihren Hits "Roar," "Dark Horse," "Part of Me," "Lifetimes" und "Firework." Chris Martin (47) bedankte sich auf der Bühne bei Prinz Harry für die Einladung und witzelte: " Als er mich anrief, sagte er: 'Ich habe jeden anderen Musiker auf der Welt angerufen. Sie haben alle gesagt, dass sie nicht verfügbar sind, also muss ich dich anrufen.'" Wie "People" berichtet, schwenkte die Kamera zu Prinz Harry und seiner Ehefrau, die lachend mit dem Kopf schüttelten. Martin führte aus: "Danke Harry, dass du ein so inspirierender Anführer und ein so freundlicher und liebenswürdiger Mensch bist. Es ist mir eine Freude, hier zu sein."

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind am Freitagabend in Vancouver angekommen. Die beiden wohnen während des Invictus-Games-Events in einem Fünf-Sterne-Luxushotel. Das Paar hat bereits an einer Veranstaltung des Sportturniers teilgenommen, auf der Meghan eine rührende Rede hielt.

Auch Nelly Furtado (46) war bei dem Event dabei. Bei Instagram veröffentlichte die Sängerin ein Backstage-Video mit den Sussexes. "Sie sind wunderschön, das steht fest", schrieb sie zu dem lustigen Clip, in dem Prinz Harry durchs Bild huscht.

Harry war nicht nur auf der Tribüne oder Backstage zugegen, auch auf der Bühne zeigte er sich präsent und hielt eine Rede, die die Invictus Games bei X veröffentlichten. Dabei ging er unter anderem auf seine Motivation ein, die Veranstaltung zu initiieren. "Die Spiele entstanden vor mehr als zehn Jahren aus einem Versprechen, das ich mir selbst gegeben habe, ein Versprechen, meiner Verpflichtung, nach meinem eigenen Jahrzehnt und dem Privileg des Militärdienstes, alles zu tun, was ich kann, um meinen Brüdern und Schwestern bei der Heilung zu helfen und für alles einzutreten, wofür wir stehen."

"Beyond any differences, here at the Invictus Games we are grounded in mutual respect, competing fiercely, but believing in one another. Supporting one another. And rooting for one another."

Listen to our Patron, The Duke of Sussex's full speech from the Opening Ceremony of the… pic.twitter.com/Wd3li3bnFi

— Invictus Games Foundation 💛🖤 (@WeAreInvictus) February 9, 2025