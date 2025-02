Prinz Harry und Herzogin Meghan sind am Freitagabend in Vancouver angekommen. Die beiden wohnen während des Invictus-Games-Events in einem Fünf-Sterne-Luxushotel. Das Paar hat bereits an einer Veranstaltung des Sportturniers teilgenommen, auf der Meghan eine rührende Rede hielt.

Vom 8. bis 16. Februar finden die diesjährigen Invictus Games in Vancouver und Whistler statt. Bei dem Sportturnier für verwundete und verletzte Militärangehörige werden über 500 Teilnehmer aus mehr als 20 Nationen erwartet. Initiator Prinz Harry (40) kann sich vor Ort über die Unterstützung von seiner Ehefrau, Herzogin Meghan (43), freuen.

Das Paar wurde laut britischer "Daily Mail" am Freitagabend bei der Ankunft in Vancouver gesichtet. Die beiden sollen mit einem privaten Charterflugzeug vom Flughafen Santa Barbara aus, der in der Nähe ihres Hauses in Montecito liegt, geflogen sein. Mit einem Konvoi aus drei Autos ging es dann ins Fünf-Sterne-Luxushotel Fairmont Pacific Rim. Dort soll das Paar eine Suite für 5.000 Pfund die Nacht (rund 6.000 Euro) gebucht haben.

Wie "The Independent" berichtet, soll sich die Suite durch einen privaten Aufzug und eine eigene Dachterrasse mit Blick auf den Stanley Park auszeichnen. Harry und Meghan sollen drei Nächte in Vancouver verbringen, bevor sie für die Wettkämpfe der adaptiven Wintersportarten in das Skigebiet von Whistler fahren werden.

Wie ein Beitrag der Invictus Games bei X zeigt, nahmen die beiden am Freitag bereits an einem Empfang für die Teilnehmer und ihre Angehörigen teil. Ein weiterer X-Beitrag eines Teilnehmers zeigt einen Ausschnitt aus Herzogin Meghans Rede, die damit ihren Mann auf der Bühne ankündigte. "Ich hatte nicht vor, heute Abend zu sprechen", sagte sie. "Wir sind erst vor ein paar Stunden angekommen, und als ich kanadischen Boden berührte, dachte ich: 'Ich fühle mich wie zu Hause.'"

