10.12.2020 18:00 Uhr

Ioannis schießt gegen Bachelorette Melissa: „Sowas brauche ich nicht“

Bachelorette Melissa hat Ioannis, nach einem absoluten Albtraum-Date, im Halbfinale eine bittere Abfuhr erteilt. Das kann der Macho-Grieche natürlich nicht kommentarlos hinnehme. Beim großen Wiedersehen schießt er ordentlich gegen die schöne Stuttgarterin.

Eigentlich sah es lange danach aus, als würde Kandidat Ioannis (30) das Rennen um Bachelorette Melissas (25) letzte Rose gewinnen. Doch der gebürtige Grieche hat sich wohl zu früh gefreut: Im Halbfinale kickt die 25-Jährige den Macho raus (Puh, nochmal Glück gehabt!) und zieht mit Daniel und Leander ins Finale. Doch Ioannis kann das nicht so einfach auf sich sitzen lassen.

Ioannes rechnet mit Melissa ab

Im Interview mit Frauke Ludowig gibt sich Ioannis vom Verlauf des Dream Dates mindestens genauso überrascht, wie Melissa und die Zuschauer„Es ging uns beiden nicht gut in dem Moment. Ihr war kurz vorm Heulen zumute, mir genauso. Ich habe gedacht: Was passiert hier gerade? Das war nicht das, was wir vorher waren.“ Immerhin weiß der Macho inzwischen, was er falsch gemacht hat. Seinen Fehler gesteht er sich jedoch nicht ein, ohne auch Melissa ein klein wenig Schuld in die Schuhe zu schieben: „Ich habe Druck gemacht und wollte mehr wissen, wie sie in dem Moment preisgeben wollte. Und dann hat man einfach gemerkt, sie hat sich abgekapselt. Sie hat mich weggestoßen.“

Schwere Vorwürfe gegen die Bachelorette

Man könnte meinen, dass Ioannis es damit auf sich beruhen lässt. Doch weit gefehlt! Beim gemeinsamen Frühstück kommt es zum Showdown des Albtraum-Dates, denn da plappert der Drittplatzierte mit einem schmierigen Grinsen auf den Lippen ein Geheimnis der Bachelorette aus. Melissa fühlt sich bloßgestellt. Und Ioannis? Der findet inzwischen, dass genau das Gegenteil der Fall war: „Sowas brauche ich nicht. Das war ja für mich auch nicht gesund. (…) Ich wollte sie nicht bloßstellen — was sie am Ende getan hat.“ Ob Ioannis vielleicht bei einem anderen Dream Date war als Melissa?

Das sagt Melissa

Beim großen Wiedersehen mit Frauke Ludowig und den Bachelorette-Boys gibt Melissa zwar zu, Ioannis‘ Charakter bis zu einem gewissen Punkt anziehend gefunden zu haben, realisiert aber auch: „Es hat mir einfach nicht gut getan und ich hab mich einfach unwohl gefühlt in deiner Nähe.“ Auch zu Ioannis Lieblings-Flirtspruch (???) und Erklärung für alles, „Es war zu schnell zu schön“, bezieht Melissa Stellung, denn für sie war es nicht zu schön, sondern schlichtweg zu viel.

Das hält Ioannis von Melissa & Leander

Melissa dürfte das Macho-Gefasel inzwischen egal sein, denn die hübsche Stuttgarterin ist happy mit Gewinner Leander. Ioannis hat zwar immer noch Probleme, Melissa mit einem anderen Mann zu sehen, am Ende findet er, wenn auch etwas halbherzig, aber doch noch milde Worte für das junge Bachelorette-Glück : „Sie sieht echt glücklich aus.“ (AB)