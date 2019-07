Ireland Baldwin: Peinlicher Nackt-Post und der Vater ist geschockt!

Freitag, 19. Juli 2019 13:35 Uhr

Jungmodel Ireland Baldwin (23) zeigt sich fast komplett nackt auf Instagram und ihr berühmter Papa Alec Baldwin (61) findet das alles andere als gut.

Alle Eltern gehen unterschiedlich mit dem Erwachsenwerden ihrer Kinder um. Während Kris Jenner (63) jegliche Selbstvermarktung ihrer Kinder unterstützt – egal wie nackt sie dabei sind – zeigen sich andere Väter und Mütter deutlich strenger in dieser Frage. So auch der schauspielende Papa Alec Baldwin.

Der fünffache Vater reagierte geschockt auf das Fast-Nackt-Bild seiner gemeinsamen Tochter mit Schauspielerin Kim Basinger (65). Das Foto zeigt Ireland nur mit einem winzigen String-Tanga „bekleidet“ auf der Dachterrasse des Sixty Hotels im New Yorker Luxusviertel Lower East Side.

Quelle: instagram.com

Peinliche Tochter

Zu dem Bild schrieb die Promi-Tochter: „Danke für den wunderschönen Aufenthalt an Sixty Hotels. Ich werde vielleicht Hausverbot bekommen, aber das ist okay. Außerdem ist mein Arsch nicht so weiß. Das sieht durch die Sonne nur so aus. Nein, er ist auch so weiß.“

Über 30.000 ihrer halben Millionen Follower likten den Post bisher. Papa Alec ist da ganz anderer Meinung. Er kommentierte das Foto lediglich mit den Worten: „Entschuldigung, aber wie bitte?!“. Und auch Onkel Billy sieht seine Nichte nicht gerne nackt auf Instagram. Er schrieb: „Schwierig für Onkel Billy das zu liken. #seltsam.“

Mit ihren aufreizenden Bildern brachte Tochter Ireland Alec Baldwin bereits in der Vergangenheit zum Kopfschütteln. Erst im August 2018 fand ihr Papa nur die Worte „Nein… einfach nein.“ zu einem ihrer Instagram-Fotos.

Schwierige Vergangenheit

Wir fragen uns, wieso Alec Baldwin sich dermaßen öffentlich gegen die Bilder seiner Tochter stellt? Man könnte jetzt sagen, dass es für junge Erwachsene in Zeiten von Instagram und Co zu den normalen „Fehlern“ des Erwachsenwerdens gehört extrem freizügige Bilder ins Netz zu stellen, aber vielleicht schaltet der Schauspieler bei seiner Erstgeborenen aufgrund ihrer turbulenten Vergangenheit sofort in den Löwen-Modus um.

Denn trotz ihres jungen Alters von nur 23 Jahren hat das Model bereits einen Drogenentzug hinter sich. Nach der Trennung von Rapperin Angel Haze soll sie ihre Gefühle für einige Monate mit Alkohol und Drogen betäubt haben. Die fröhliche Partymaus rutschte zunehmend in die Sucht ab, zog aber glücklicherweise rechtzeitig die Reißleine.