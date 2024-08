Nach fast 15 Monaten Ireland Baldwins Töchterchen trifft endlich ihre Tanten und Onkel

SpotOn News | 12.08.2024, 23:30 Uhr

Zum ersten Mal hat die Tochter von Ireland Baldwin ihre Tanten und Onkel kennengelernt, die selbst noch Kleinkinder sind. Das jüngste von Papa Alec Baldwins sieben Kindern ist nur rund sieben Monate älter als die kleine Holland.

Sie ist schon fast 15 Monate alt, doch erst jetzt trifft die Tochter von Ireland Baldwin (28) auf ihre kleinen Tanten und Onkel – die sieben Kinder ihres Vaters Alec Baldwin (66) und seiner Frau Hilaria (40). Auf Instagram teilt das Model Fotos und Videos des Zusammentreffens.

"Endlich hat Holland ihre Tanten und Onkel getroffen", schreibt die Tochter von Alec Baldwin und dessen Ex-Frau Kim Basinger (70) zu dem Bild, auf dem ihre Tochter auf einer Couch sitzt, umringt von den Kindern ihres Vaters: Ilaria Catalina Irena (22 Monate), María Lucía Victoria (3), Eduardo "Edu" Pao Lucas (3), Romeo Alejandro David (6), Leonardo Ángel Charles (7), Rafael Thomas (9), und Carmen Gabriela (10).

Warum erst jetzt?

Das Model lebt mit seinem Freund André Allen Anjos (als Musiker RAC bekannt) in Oregon, an der Westküste der USA, die Baldwins in Vermont an der Ostküste. Es ist das erste Aufeinandertreffen der kompletten Familie nach den nervenaufreibenden Monaten, die hinter Alec Baldwin liegen. Erst vor wenigen Wochen wurde ein Prozess gegen den US-Schauspieler wegen eines Verfahrensfehlers überraschend eingestellt. Die damals 42-jährige Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021) war im Oktober 2021 beim Dreh des Films "Rust" durch eine Kugel aus einer Schusswaffe tödlich verletzt worden, die Baldwin gehalten hatte.

Noch mehr Familieneinblicke

Seit Juni ist bekannt, dass es bald eine Reality-Show über die Großfamilie Baldwin geben wird. Der Schauspieler, seine Frau und ihre sieben Kinder werden 2025 in einer TLC-Show mit dem Titel "The Baldwins" zu sehen sein. "Wir laden Sie in unser Haus ein, um die Höhen und Tiefen, das Gute, das Schlechte, das Wilde und das Verrückte zu erleben", sagt Alec Baldwin in einer Vorschau.