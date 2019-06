Irina Shayk: „Die letzten zwei Jahre waren die besten“

Montag, 17. Juni 2019 14:27 Uhr

Laut Irina Shayk hat sich die Modeindustrie für ältere Frauen „verändert“ – zum Positiven. Das 33-jährige Supermodel sprach im Interview mit der Zeitschrift ‚Stella‘ über seine legendäre Modelkarriere und die hübsche Brünette enthüllte, dass die „letzten zwei Jahre“ die besten ihrer bisherigen Berufslaufbahn gewesen seien.

So wurde ihr die Gelegenheit gegeben, mit berühmten High-Fashion-Marken zusammenzuarbeiten – was sie nicht für selbstverständlich hält. Sie sagte: „Ich bin gerade 33 geworden und die letzten zwei Jahre meiner Karriere waren die besten. Ich hätte nie gedacht, dass ich das Gesicht von Jean Paul Gaultier oder Burberry oder Versace oder von Steven Meisel werden würde, denn das passiert normalerweise zu Beginn deiner Karriere. Das Altern stört mich also nicht.“

Die Mutter einer kleinen Tochter und angebliche Ex von Hollywoodstar Bradley Cooper, fügte hinzu: „Die Modeindustrie hat sich verändert und jetzt arbeiten auch ältere Mädchen noch.”

Gewann mit 20 Modelwettbewerb in Russland

Irina – die 20 Jahre alt war, als sie 2004 den Schönheitswettbewerb Miss Chelyabinsk in Russland gewann und später bei einer Modelagentur unter Vertrag genommen wurde – wurde oft von Marken gemieden, weil sie zu kurvig war und ihr wurde stets gesagt, sie solle „abnehmen“.

„Ich war älter als andere Mädchen – einige fingen an, mit 13 Jahren zu modeln. Ich war keine Size 0, ich war größer und ich war sexy“, so Shayk. Man müsse stark und stur sein, um ein Model zu sein und nicht alles machen, was die Agenturen von einem verlangen, lautet das Resümee der Schönheit.