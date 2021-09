Irina Shayk im knallengen Korsett-Look: sexy oder schräg?

10.09.2021 17:35 Uhr

Supermodel Irina Shayk kann jeden Mann haben. Dennoch reagiert die Schönheit auf Trennungen so, wie viele Frauen: Haare ab und sexy Outfit an! Mit Fransen-Bob, hohen Hacken und knallengem Corsagen-Look beweist sie auf der New York Fashion Week russisches Rückgrat.

Die New York Fashion Week ist in vollem Gange und Journalisten und Fashionistas aus aller Welt berichten darüber, welche Trends im Sommer 2022 angesagt sind. Doch auch jenseits des Laufsteges sorgen Supermodels für Aufsehen und geben gerne mal den modischen Ton an. So wie Catwalk-Queen Irina Shayk, die diesmal als Gast auf der Show von Bulgari für Furore in der Fashion-Welt sorgte.

Abschneiden und Ablenken: Irina Shayks Haarschnitte haben Methode

Mit einem neonfarbenen Bustier-Body, Low-Waist Cargo-Pants, High-Heels und neuem Haarschitt sorgte die Ex von Kanye West für Schnappatmung bei Gästen und Fotografen. Bekannt für ihre lange Mähne, setzt der Victoria-Secret Engel mit dem neuen Fransen-Bob ein starkes Statement. Bei all den Gerüchten um ihre angebliche Affäre mit Rap-Mogul Kanye West kann ein kleiner Ego-Boost schließlich nicht schaden. Es wäre nicht das erste Mal, dass die russische Schönheit versucht, mit einem neuen Haarschnitt von ihrem Liebesleben abzulenken.

Mann weg, Haare ab! Das machen sogar Supermodels so

Kurz bevor sie sich 2019 von ihrem damaligen Ehemann, Hollywood-Beau Bradley Cooper trennte, erschien sie bei den Oscars und Golden Globes 2019 mit einem glatten, kinnlangen Bob an seiner Seite. Angeblich erfuhr das Model kurz vor dem Event von der Affäre ihres Mannes mit Lady Gaga. Wie die britische Zeitung „The Sun“ berichtet hatte, soll das Model der Sängerin angeblich noch vor der Oscar-Verleihung auf Social Media entfolgt sein. In heutigen Zeiten für viele ein untrügliches Zeichen dafür, dass es zwischen zwei Menschen kriselt. Mittlerweile verstehen sich die Eltern einer gemeinsamen Tochter wieder und Irina lobte Bradley für seine Qualitäten als Vater.

Auf den Oscars 2029 hing der Haussegen zwischen Bradley Cooper und Irina Shayk so schräg wie ihr neuer Bob.

Ist Shayks Look noch sexy oder schon skurril?

Klar, wer aussieht wie Irina Shayk, kann alles tragen. Mit ihrer Bombshell-Figur steht ihr auch das orangefarbene Metallic-Korsett. Allerdings kriegen wir bereits beim Anblick keine Luft mehr! Da sieht die locker auf der Hüfte sitzende Cargo-Hose um einiges bequemer aus. Unser Tipp: Eine bisschen mehr Balance, dann findet auch Frau Shayk wieder in ihre goldene Mitte. Modisch und privat… (JH)