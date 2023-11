Beauty & Fashion Irina Shayk über den Beginn ihrer Modelkarriere

Irina Shayk - The Fashion Awards 2022, London, 5 December 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2023, 16:00 Uhr

Irina Shayk erzählte, dass ihr zu Beginn ihrer Modelkarriere gesagt worden sei, dass sie 20 Pfund abnehmen und ihre Haare blond färben sollte.

Das 37-jährige russische Supermodel hatte ihre Karriere in der Branche im Alter von 20 Jahren gestartet, nachdem sie an ihrer Kosmetikschule einem Scout aufgefallen war.

Anschließend flog Irina nach Paris und freute sich darauf, ihren Ambitionen nachgehen zu können, wobei sich ihre Aufregung jedoch schnell in Wut umwandelte, als sie zufällig mithörte, wie sich die Casting-Direktoren über ihre Figur beschwerten. In einem Interview mit dem ‚Elle‘-Magazin erinnerte sich Irina: „Ich hatte Agenten, die meinten: ,Du musst dir die Haare schneiden, 20 Pfund abnehmen und dir die Haare blond färben.‘ Und ich dachte mir: ,Absolut nein.‘“ Das Model betonte, dass sie es gehasst habe, wie kontrolliert sie sich in der Branche gefühlt habe: „Die Leute, nicht nur in der Modebranche, stecken dich in Schubladen.“ Trotz des holprigen Starts ihrer Karriere erklärte Shayk, dass sie großes Glück habe, ihren Job zu haben und heute in der Position zu sein, in der sie sich befindet.