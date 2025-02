Dritte Staffel startet am 17. Februar Iris Klein bei „Promis unter Palmen“: „Ich hatte nur eine Strategie“

Iris Klein gehört zum diesjährigen Cast von "Promis unter Palmen". (dam/spot)

SpotOn News | 17.02.2025, 12:54 Uhr

Nach einer vierjährigen Pause kehrt "Promis unter Palmen" am 17. Februar mit einer dritten Staffel zurück. Der diesjährigen Kandidatin Iris Klein ist es "eine Ehre", Teil der Show zu sein, wie sie vorab im Interview erzählt. Außerdem verrät sie ihre Strategie.

Iris Klein (57) ist wieder im TV zu sehen. Die Reality-TV-Bekanntheit gehört zum Cast der dritten Staffel "Promis unter Palmen". Am 17. Februar (immer montags um 20:15 Uhr in Sat.1) startet das Format nach vier Jahren Pause wieder neu. Wie sehr sie sich darüber freut, Teil der Show zu sein und wie wichtig ihr dabei die Unterstützung ihrer Familie ist, erzählt Klein im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.

"Ich hatte nur eine Strategie, nämlich durchzuhalten"

"Es war mir eine Ehre, bei 'Promis unter Palmen' dabei sein zu dürfen", stellt Klein zu Beginn des Interviews klar. In dem Format können die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ein Preisgeld von 50.000 Euro gewinnen. Auf dem Weg zum Sieg hatte Klein "nur eine Strategie, nämlich durchzuhalten und die Spiele zu gewinnen". Neben der 57-Jährigen werden unter anderem auch Melody Haase (31), Cosimo Citiolo (43) und Claudia Obert (63) um das Siegertreppchen kämpfen. Trotz des Konkurrenzdrucks verrät Klein: "Ich bin eigentlich mit allen Bewohnern gut zurechtgekommen." Ob das auch für ihre Rivalin Yvonne Woelke (45) gilt, die in Folge zwei dazustößt, bleibt abzuwarten.

Auch gibt die Reality-TV-Bekanntheit einen kleinen Ausblick auf die dritte "Promis unter Palmen"-Staffel. "Ich werde mich in der Sendung sehr emotional und vor allen Dingen immer real zeigen, da ich mich niemals verstellen werde. Vielleicht werden einige Dinge für den einen oder anderen peinlich sein und dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal", teasert Klein an. Dennoch wünsche sie sich, "dass der Zuschauer mich etwas versteht". Auf die Unterstützung ihrer Liebsten könne sich Klein so oder so verlassen: "Meine Familie und engsten Freunde stehen immer und ohne Ausnahme fest hinter mir. Das gibt mir Kraft."

Dritte "Promis unter Palmen"-Staffel: Diese Stars sind dabei

Iris Klein zählt zu den zwölf Kandidaten, die dieses Jahr Teil des Casts sind. Neben ihr, Haase und Citiolo zieht es auch Menowin Fröhlich (37), Janina Youssefian (42), Eike Immel (64) und Chris Manazidis (38) nach Thailand. Zu ihnen gesellen sich Lisha Savage (38), Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29). Für Obert ist es bereits das zweite Mal bei "Promis unter Palmen". Sie verließ die erste Staffel nach Mobbing-Attacken ihrer Mitkandidaten.

2021 wurde das Format während der zweiten Staffel eingestellt. Einen Tag nach Ausstrahlung der zweiten Folge starb Kandidat Willi Herren (1975-2021) überraschend. Aus Pietätsgründen stoppte der Sender im Anschluss die Ausstrahlung der restlichen, bereits abgedrehten Episoden. Kurz darauf bestätigte der Sender das vorzeitige Aus der Show. "Promis unter Palmen" passe nicht mehr zu Sat.1, hieß es damals.