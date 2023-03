Beide sprechen nun Klartext Iris & Peter Klein: Wird das Paar noch eine gemeinsame Zukunft haben?

Iris Klein at Frankfurt Airport Jan 2013 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.03.2023, 10:00 Uhr

Iris und Peter Klein halten sich erst einmal voneinander fern.

Das Ex-Paar trennte sich erst vor wenigen Wochen, als Gerüchte laut wurden, dass Peter als Dschungelcamp-Begleitung für Lucas Cordalis eine Affäre mit Schauspielerin Yvonne Woelke gehabt haben soll, die wiederum als Dschungel-Begleitung für Djamila Rowe in Australien war.

Das Ex-Paar bleibt weiterhin getrennt

Peter und Yvonne stritten die Affäre ab, trotzdem war Iris so eifersüchtig, dass Peter deswegen laut eigenen Angaben doch noch Gefühle für Yvonne entwickelt haben soll – allerdings unerwiderte. Mittlerweile sollen sich Peter und Iris nach ihrer wochenlangen öffentlichen Schlammschlacht wieder ausgesprochen haben, getrennt bleiben sie aber trotzdem. Um alles zu verdauen, nimmt sich Peter etwas Abstand. Auf Instagram postete er eine Zeichnung von sich, auf der er sich in einem Stuhl zurücklehnt.

„Es ist Zeit, sich ein wenig zurückzulehnen“

Dazu schrieb er: „Es ist Zeit, sich ein wenig zurückzulehnen und die Dinge mit dem notwendigen emotionalen Abstand zu betrachten. Einfach sehen, wie sich gewisse Dinge und Situationen entwickeln. Die ersten Schritte sind gemacht und jetzt müssen andere ihren Job machen, bis es für mich zur Sache geht. Ich freue mich auf alles, was kommt, und ich bin dankbar für all das, was ich bisher erleben durfte.“

Das klingt nicht nur nach Abschied, das klingt auch nach neuen Projekten. Mal sehen, wie es mit Peter weitergeht…