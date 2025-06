Musik Iron Maiden Fans für handyfreie Gigs begeistern

Iron Maiden - OVO Hydro, Glasgow. 26th June 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.06.2025, 09:00 Uhr

Iron Maiden wollen, dass die Fans handyfreie Gigs wieder willkommen heißen.

Die Rockveteranen sind diesen Sommer mit ihrer ‚Run For Your Lives‘-Tour, die letzte Woche in Budapest, Ungarn, begann, wieder auf Tour. Vor dem Start der Tour veröffentlichte ihr Manager Rod Smallwood eine Nachricht auf Instagram, in der er die Konzertbesucher aufforderte, ihre Geräte wegzulegen, damit sie den Auftritt der Band in vollen Zügen genießen können.

Rod gibt zu, dass sich die meisten Zuschauer bei den ersten Shows an die Anweisungen hielten und es den Rockern einen „Schub“ gab, aber es gab immer noch ein paar „egoistische Wenige“, die weiter filmten. In einer Nachricht, die auf der Instagram-Seite der Band veröffentlicht wurde, schrieb er: „Ein riesiges Dankeschön an alle von euch, die ihre Handys ausgeschaltet haben, die Band und die anderen Fans respektiert und die Show so angenommen haben, wie sie erlebt werden soll – im Raum mit uns.“ Die Band habe das sehr geschätzt und Konzerte seien doch so viel besser, wenn man sie unbelastet sehen könne, hieß es weiter. „Das treibt sie ohne diese Ablenkung an.“

Trotzdem gab es einige, die sich nicht an die Wünsche der Musiker gehalten haben. „Für die egoistischen Wenigen, die es nicht taten und einfach weiter filmen mussten … Ich wünsche euch nichts als einen sehr schlappen Arm!“ Er fügte hinzu: „Aber es waren wenige, und wir hoffen, dass diese Unterstützung der Fans, insbesondere im Bodenbereich vor der Bühne, anhält.“ Ganz ohne festgehaltene Schnappschüsse müssen die Fans aber auch nicht auskommen. Die Band wünscht sich lediglich, dass es in Maßen bleibt. „Nehmt auf jeden Fall das eine oder andere schnelle Foto als Erinnerung an eine großartige Nacht auf, aber ansonsten behaltet bitte das Handy in der Tasche.“

Die Tour läuft im Juni und Juli durch Europa, bevor sie am 2. August in Warschau, Polen, endet.