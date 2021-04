Isabel Edvardsson: Baby Nr.2 ist da!

Isabel Edvardsson: Baby Nr.2 ist da!

10.04.2021 18:40 Uhr

Ex-Let's-Dance-Star Isabel Edvardsson iszum zweiten Mal Mama geworden.

Süßes Glück für die Profitänzerin: Isabel Edvardsson hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Marcus Weiß hat sie bereits Sohn Mika, der im September 2017 zur Welt kam. Nun macht ein zweites Baby das Glück der Familie komplett.

Ein kleiner Prinz für Isabel Edvardsson

Die tollen News gab die „Let’s Dance“-Beauty auf ihrem Instagram-Account bekannt. Dort teilte sie ein Foto, auf dem sie zärtlich die kleinen Hände des Neuankömmlings umfasst. Auch das Geschlecht des Babys gab sie bereits bekannt. „Ein Wunder. Das absolut größte Glück auf Erden. Unser kleiner Prinz ist jetzt da…. wir sind überglücklich und so dankbar!“, schwärmt Isabel. Ihr Mika darf sich also über ein kleines Brüderchen freuen.

Kollegen gratulieren

„Seit ein paar Tagen hat er nun unsere Welt noch schöner gemacht. Wir genießen jetzt die Zeit zu viert…. zu viert! Wahnsinn. Ich kann es kaum glauben und liebe ihn so, so, so sehr“, kann die 38-Jährige ihr Glück nicht fassen.

Ihre „Let’s Dance“-Kollegen ließen es sich nicht nehmen, Isabel zur Geburt zu gratulieren. „Glückwunsch, Supermami!“, schrieb etwa Christina Luft. Massimo Sinató steht kurz davor, selbst Papa zu werden und spekulierte bereits über gemeinsame Playdates. „Unsere Kids werden bestimmt beste Freunde“, kommentierte er. Auch Sylvie Meis, Janine Kunze, Rebecca Mir, Daniel Völz und Jorge Gonzalez zeigten sich entzückt von Isabels Baby-News. (Bang)