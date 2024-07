US-Präsident Joe Biden wurde positiv auf das Coronavirus getestet und muss sich in seinem Zuhause in Delaware isolieren. Das hat auch Auswirkungen auf seinen Wahlkampf.

Joe Biden (81) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der US-Präsident sei geimpft und habe leichte Symptome, erklärte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre (49), laut "People" in einem Statement. "Er wird nach Delaware zurückkehren, wo er sich selbst isoliert", sagte Jean-Pierre weiter. Das Weiße Haus werde regelmäßig über den Zustand des Präsidenten berichten, "der während seiner Isolation weiterhin alle Pflichten seines Amtes wahrnehmen wird".

Bei X heißt es in einem Statement von Biden selbst: "Ich wurde heute Nachmittag positiv auf Covid-19 getestet, aber ich fühle mich gut und danke allen für die guten Wünsche." Er werde sich während seiner Genesung isolieren "und während dieser Zeit weiter daran arbeiten, die Arbeit für das amerikanische Volk zu erledigen". Der US-Präsident zieht sich dafür in sein Privathaus in Rehoboth im Bundesstaat Delaware zurück.

I tested positive for COVID-19 this afternoon, but I am feeling good and thank everyone for the well wishes.



I will be isolating as I recover, and during this time I will continue to work to get the job done for the American people.

— President Biden (@POTUS) July 17, 2024